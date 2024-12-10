https://ria.ru/20241210/zakon-1988409147.html

Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за картельный сговор

Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за картельный сговор - РИА Новости, 10.12.2024

Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за картельный сговор

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об ужесточении уголовной ответственности за соглашения, ограничивающие конкуренцию (картели). РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:03

2024-12-10T15:03

2024-12-10T15:03

общество

госдума рф

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об ужесточении уголовной ответственности за соглашения, ограничивающие конкуренцию (картели). Сейчас, если это причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере, за это предусмотрен штраф в размере 300-500 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от одного до двух лет, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. Дополнительно это может повлечь лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до года. При более крупном ущербе, причинении вреда имуществу, применении насилия и т.д. предусмотрены штрафы до 1 миллиона рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, лишение свободы на срок до шести-семи лет. Также возможно лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Новый закон за заключение картельных соглашений наказывает принудительными работами на срок до пяти лет. Альтернативное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в 600-800 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от одного года до трех лет или без такового. В случае принудительных работ также возможно лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет, а при лишении свободы – на срок до четырех лет. Аналогичные действия, совершенные с использованием служебного положения, организованной группой, с причинением особо крупного ущерба или извлечением дохода в особо крупном размере будут наказываться принудительными работами на срок от двух до пяти лет. Альтернатива - лишение свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в 2-4 миллиона рублей или в размере дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового. В случае принудительных работ возможно и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, а при лишении свободы - от трех до пяти лет. В случае же применения насилия, уничтожения или повреждения имущества или угрозы их применения срок принудительных работ составит от четырех до пяти лет, а срок лишения свободы - от трех до семи лет со штрафом в 3-5 миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период от двух до четырех лет. В обоих случаях возможно и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от четырех до пяти лет. При этом сохраняется возможность освобождения от уголовной ответственности за подобное преступление его участника, который первым добровольно сообщил о нем, активно способствовал его раскрытию и (или) расследованию, возместил ущерб или иным образом загладил причиненный вред, при условии, что в его действиях нет иного состава преступления. В настоящее время доходом в крупном размере признается доход свыше 80 миллионов рублей, в особо крупном – 395 миллионов рублей; крупным ущербом - 16 миллионов рублей, а особо крупным - 47,5 миллиона рублей. Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.

https://ria.ru/20241210/investitsii-1988407416.html

https://ria.ru/20241210/khinshteyn-1988363309.html

https://ria.ru/20241209/boyarskiy-1988252464.html

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общество, госдума рф