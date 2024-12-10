https://ria.ru/20241210/zabelin-1988370811.html
Более 445 тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию
Более 445 тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию - РИА Новости, 10.12.2024
Более 445 тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию
Более 445 тысяч человек прошли проверку репродуктивного здоровья в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:15
2024-12-10T13:15
2024-12-10T13:15
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более 445 тысяч человек прошли проверку репродуктивного здоровья в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Жители региона от 18 до 49 лет могут бесплатно пройти репродуктивную диспансеризацию. В ходе такого осмотра женщинам доступна консультация акушера-гинеколога, а также УЗИ органов малого таза и многое другое. Мужчины могут получить консультацию уролога, который при необходимости направит пациента на дополнительные исследования. "Проверка репродуктивного здоровья особенно важна при планировании беременности. Своевременное прохождение обследования позволит врачу вовремя выявить риски и, при необходимости, назначить необходимое лечение. Всего с начала года репродуктивную диспансеризацию прошли более 445 тысяч человек", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Пройти репродуктивную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале "Здоровье", по номеру телефона 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в телеграме.
https://ria.ru/20241210/podmoskove-1988359721.html
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 445 тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию
Забелин: свыше 445 тыс жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более 445 тысяч человек прошли проверку репродуктивного здоровья в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Жители региона от 18 до 49 лет могут бесплатно пройти репродуктивную диспансеризацию. В ходе такого осмотра женщинам доступна консультация акушера-гинеколога, а также УЗИ органов малого таза и многое другое. Мужчины могут получить консультацию уролога, который при необходимости направит пациента на дополнительные исследования.
"Проверка репродуктивного здоровья особенно важна при планировании беременности. Своевременное прохождение обследования позволит врачу вовремя выявить риски и, при необходимости, назначить необходимое лечение. Всего с начала года репродуктивную диспансеризацию прошли более 445 тысяч человек", - сказал министр здравоохранения Подмосковья
Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Пройти репродуктивную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале "Здоровье", по номеру телефона 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в телеграме.