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Экс-премьер Украины рассказал о заводе, пораженном "Орешником"

Экс-премьер Украины рассказал о заводе, пораженном "Орешником" - РИА Новости, 10.12.2024

Экс-премьер Украины рассказал о заводе, пораженном "Орешником"

Завод "Южмаш" до прилета ракеты "Орешник" использовался в интересах США, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью "Аргументам и фактам". РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T17:38

2024-12-10T17:38

2024-12-10T17:56

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Завод "Южмаш" до прилета ракеты "Орешник" использовался в интересах США, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью "Аргументам и фактам"."Завод "Южмаш" до самого последнего момента производил ракетные двигатели, которые продавали американцам. <...> Где-то три года назад завод банкротили, но с началом СВО американцы подсуетились и что-то начали делать на этом предприятии", — сказал он.По словам политика, состояние оборудования после российского удара остается неизвестным.Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производил ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено также испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241129/raketa-1985091076.html

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