https://ria.ru/20241210/yuzhmash-1988469540.html
Экс-премьер Украины рассказал о заводе, пораженном "Орешником"
Экс-премьер Украины рассказал о заводе, пораженном "Орешником" - РИА Новости, 10.12.2024
Экс-премьер Украины рассказал о заводе, пораженном "Орешником"
Завод "Южмаш" до прилета ракеты "Орешник" использовался в интересах США, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью "Аргументам и фактам". РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:38
2024-12-10T17:38
2024-12-10T17:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
николай азаров (политик)
владимир путин
южмаш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157303_59:0:941:496_1920x0_80_0_0_32ad4d5d27fa518cb039342bc20fe594.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Завод "Южмаш" до прилета ракеты "Орешник" использовался в интересах США, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью "Аргументам и фактам"."Завод "Южмаш" до самого последнего момента производил ракетные двигатели, которые продавали американцам. <...> Где-то три года назад завод банкротили, но с началом СВО американцы подсуетились и что-то начали делать на этом предприятии", — сказал он.По словам политика, состояние оборудования после российского удара остается неизвестным.Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производил ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено также испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241129/raketa-1985091076.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157303_170:0:831:496_1920x0_80_0_0_39cd8343c0602c3791e55fc663862783.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, николай азаров (политик), владимир путин, южмаш, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Николай Азаров (политик), Владимир Путин, Южмаш, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Экс-премьер Украины рассказал о заводе, пораженном "Орешником"
Экс-премьер Украины Азаров: пораженный "Орешником" завод использовали США