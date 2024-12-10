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Каждый второй ребенок охвачен мероприятиями Года детства на Ямале - РИА Новости, 10.12.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
22:03 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/yamal-1988513513.html
Каждый второй ребенок охвачен мероприятиями Года детства на Ямале
Каждый второй ребенок охвачен мероприятиями Года детства на Ямале - РИА Новости, 10.12.2024
Каждый второй ребенок охвачен мероприятиями Года детства на Ямале
Более 60 мероприятий для повышения благополучия детей проведено в Год детства в Ямало-Ненецком автономном округе, охвачен ими был каждый второй ребенок,... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T22:03
2024-12-10T22:03
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Более 60 мероприятий для повышения благополучия детей проведено в Год детства в Ямало-Ненецком автономном округе, охвачен ими был каждый второй ребенок, сообщает правительство региона. "Всего в плане Года детства 60 мероприятий, ими охвачен каждый второй ямальский ребенок. Введено десять новых мер поддержки для семей с детьми, улучшены шесть действующих. Самой массовой и востребованной стала выдача витамина Д детям до трех лет – им обеспечили 20 тысяч ребят. Мера продолжит действовать и в следующем (2025 - ред.) году", - говорится в сообщении. В правительстве добавили, что одной из мер поддержки стали сертификатами для покупки мониторов дыхания семьям, где родился малыш с экстремально низким весом. Детям с особенностями здоровья начали выдавать умные камеры для дистанционного контроля самочувствия педиатрами. Также выдано практически 4,4 тысячи сертификатов на фотосессию новорожденного. Новые меры поддержки начали действовать и для многодетных семей. Теперь они могут получить электронный сертификат на сумму 15 тысяч рублей на каждого школьника для покупки учебных принадлежностей. Возмещение расходов на отдых и оздоровление стало доступно раз в два года. Кроме того, ямальцы могут ежемесячно получать компенсацию в размере 30% за коммунальные и жилищные услуги. Помимо этого, у детей появилась возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом на территории округа. Как добавили власти, в школах впервые начали работать математические и арт-классы, по просьбе родителей увеличено количество билингвальных классов – к 13 действующим в этом году набрали еще шесть первых. С 1 сентября открылись классы для детей с расстройством аутистического спектра в Новом Уренгое, Тарко-Сале, Салехарде и Надыме. "Самое главное в жизни каждого человека – это Родина и семья. Так совпало, что сегодня мы отмечаем день рождения нашей малой Родины – Ямала – и подводим итоги Года семьи и Года детства в округе. В этом году у нас множество достижений, но главное наше богатство, наша гордость – это семьи. На Ямале они крепкие и большие. Именно они создают основу развития нашего региона", - приводятся в сообщении слова губернатора Дмитрия Артюхова. Как подчеркнули в правительстве, курс на создание лучшей территории детства взят до 2030 года, поэтому большинство мер, введенных в Год детства, продолжат реализовываться и в будущем.
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дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Россия

Каждый второй ребенок охвачен мероприятиями Года детства на Ямале

© iStock.com / Marco_PiuntiНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© iStock.com / Marco_Piunti
Новорожденный ребенок. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Более 60 мероприятий для повышения благополучия детей проведено в Год детства в Ямало-Ненецком автономном округе, охвачен ими был каждый второй ребенок, сообщает правительство региона.
"Всего в плане Года детства 60 мероприятий, ими охвачен каждый второй ямальский ребенок. Введено десять новых мер поддержки для семей с детьми, улучшены шесть действующих. Самой массовой и востребованной стала выдача витамина Д детям до трех лет – им обеспечили 20 тысяч ребят. Мера продолжит действовать и в следующем (2025 - ред.) году", - говорится в сообщении.
В правительстве добавили, что одной из мер поддержки стали сертификатами для покупки мониторов дыхания семьям, где родился малыш с экстремально низким весом. Детям с особенностями здоровья начали выдавать умные камеры для дистанционного контроля самочувствия педиатрами. Также выдано практически 4,4 тысячи сертификатов на фотосессию новорожденного.
Новые меры поддержки начали действовать и для многодетных семей. Теперь они могут получить электронный сертификат на сумму 15 тысяч рублей на каждого школьника для покупки учебных принадлежностей. Возмещение расходов на отдых и оздоровление стало доступно раз в два года. Кроме того, ямальцы могут ежемесячно получать компенсацию в размере 30% за коммунальные и жилищные услуги. Помимо этого, у детей появилась возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом на территории округа.
Как добавили власти, в школах впервые начали работать математические и арт-классы, по просьбе родителей увеличено количество билингвальных классов – к 13 действующим в этом году набрали еще шесть первых. С 1 сентября открылись классы для детей с расстройством аутистического спектра в Новом Уренгое, Тарко-Сале, Салехарде и Надыме.
"Самое главное в жизни каждого человека – это Родина и семья. Так совпало, что сегодня мы отмечаем день рождения нашей малой Родины – Ямала – и подводим итоги Года семьи и Года детства в округе. В этом году у нас множество достижений, но главное наше богатство, наша гордость – это семьи. На Ямале они крепкие и большие. Именно они создают основу развития нашего региона", - приводятся в сообщении слова губернатора Дмитрия Артюхова.
Как подчеркнули в правительстве, курс на создание лучшей территории детства взят до 2030 года, поэтому большинство мер, введенных в Год детства, продолжат реализовываться и в будущем.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Россия
 
 
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