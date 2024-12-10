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Глава Ямала вручил государственные награды в День округа - РИА Новости, 10.12.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
21:22 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/yamal-1988510575.html
Глава Ямала вручил государственные награды в День округа
Глава Ямала вручил государственные награды в День округа - РИА Новости, 10.12.2024
Глава Ямала вручил государственные награды в День округа
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вручил государственные награды в 94-ю годовщину со дня образования региона, сообщает правительство РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T21:22
2024-12-10T21:22
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вручил государственные награды в 94-ю годовщину со дня образования региона, сообщает правительство ЯНАО. "От души поздравляю всех северян с Днем округа. Наш регион с глубокой историей сегодня уверенно смотрит в будущее. В этом заслуга наших жителей, представителей разных профессий и разных судеб, объединенных одной целью – процветание родного края. Уверен, что у Ямала единственный путь – быть первым всегда и во всем, делать сильнее не только наш округ, но и укреплять мощь России", - приводятся в сообщении слова главы региона. По случаю праздника в Салехарде прошла торжественная церемония вручения наград. Их получили 26 ямальцев. Так, медалью ордена "Родительская слава" награждены Наида и Гусейн Арслангереевы из Пуровского района, надымчане Олеся и Борис Пряхины, Маргарита и Никита Сязи из Шурышкарского района. Медалью "За отвагу" награжден Сергей Гросс, который во время штурма укрепрайона под Авдеевкой отразил атаку противника, получив два ранения. Почетного звания "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" удостоена заместитель главврача Ноябрьской ЦГБ Ирина Обозная, под руководством которой организован единственный на Ямале Центр здоровья для детей. Почетное звание "Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации" присвоено Вячеславу Салиндеру – старшему мастеру лова Тазовского агропромышленного рыбодобывающего предприятия. Знаком отличия "За заслуги перед Ямалом" награжден потомственный оленевод Александр Худи из Ямальского района. Спецпредставитель губернатора в ДНР Александр Кусенко удостоен знака отличия "За заслуги перед Ямалом". Как отметили в правительстве ЯНАО, для детей и молодежи Волновахского района он проводит турниры по самбо, мини-футболу, рукопашному бою, а также участвует в восстановлении социальных объектов.
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дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Россия

Глава Ямала вручил государственные награды в День округа

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вручил государственные награды в 94-ю годовщину со дня образования региона, сообщает правительство ЯНАО.
"От души поздравляю всех северян с Днем округа. Наш регион с глубокой историей сегодня уверенно смотрит в будущее. В этом заслуга наших жителей, представителей разных профессий и разных судеб, объединенных одной целью – процветание родного края. Уверен, что у Ямала единственный путь – быть первым всегда и во всем, делать сильнее не только наш округ, но и укреплять мощь России", - приводятся в сообщении слова главы региона.
По случаю праздника в Салехарде прошла торжественная церемония вручения наград. Их получили 26 ямальцев. Так, медалью ордена "Родительская слава" награждены Наида и Гусейн Арслангереевы из Пуровского района, надымчане Олеся и Борис Пряхины, Маргарита и Никита Сязи из Шурышкарского района.
Медалью "За отвагу" награжден Сергей Гросс, который во время штурма укрепрайона под Авдеевкой отразил атаку противника, получив два ранения.
Почетного звания "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" удостоена заместитель главврача Ноябрьской ЦГБ Ирина Обозная, под руководством которой организован единственный на Ямале Центр здоровья для детей.
Почетное звание "Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации" присвоено Вячеславу Салиндеру – старшему мастеру лова Тазовского агропромышленного рыбодобывающего предприятия. Знаком отличия "За заслуги перед Ямалом" награжден потомственный оленевод Александр Худи из Ямальского района.
Спецпредставитель губернатора в ДНР Александр Кусенко удостоен знака отличия "За заслуги перед Ямалом". Как отметили в правительстве ЯНАО, для детей и молодежи Волновахского района он проводит турниры по самбо, мини-футболу, рукопашному бою, а также участвует в восстановлении социальных объектов.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Россия
 
 
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