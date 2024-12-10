https://ria.ru/20241210/vzyatka-1988406248.html

В Самарской области экс-полицейского заподозрили в получении взятки

В Самарской области экс-полицейского заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 10.12.2024

В Самарской области экс-полицейского заподозрили в получении взятки

Бывший замначальника оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУМВД России по Самарской области арестован по подозрению в получении взятки земельным... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:51

2024-12-10T14:51

2024-12-10T14:55

происшествия

россия

самарская область

волжский район

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 10 дек — РИА Новости. Бывший замначальника оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУМВД России по Самарской области арестован по подозрению в получении взятки земельным участком и домом стоимостью 3,7 миллиона рублей, также под стражу отправлен один из взяткодателей, сообщило областное СУСК России в своем Telegram-канале. По версии СК, в 2021-2022 годах двое из подозреваемых, являясь бенефициарами коммерческих организаций, передали на тот момент заместителю начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности областного ГУМВД России взятку в виде земельного участка и расположенного на нем жилого дома в Волжском районе. Общая стоимость земли и недвижимости составила не менее 3,7 миллионов рублей. За взятку предприниматели рассчитывали на общее покровительство своих компаний. "Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области и двух местных жителей по части 5 статьи 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере), части 6 статьи 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении взяткополучателя и одного из взяткодателей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Третий подозреваемый скрылся от следствия и объявлен в розыск.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, самарская область, волжский район, следственный комитет россии (ск рф)