В Самарской области экс-полицейского заподозрили в получении взятки
В Самарской области арестовали экс-замглавы ОРЧ СБ МВД по подозрению во взятке
Сотрудник полиции. Архивное фото
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САМАРА, 10 дек — РИА Новости. Бывший замначальника оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУМВД России по Самарской области арестован по подозрению в получении взятки земельным участком и домом стоимостью 3,7 миллиона рублей, также под стражу отправлен один из взяткодателей, сообщило областное СУСК России в своем Telegram-канале.
По версии СК, в 2021-2022 годах двое из подозреваемых, являясь бенефициарами коммерческих организаций, передали на тот момент заместителю начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности областного ГУМВД России взятку в виде земельного участка и расположенного на нем жилого дома в Волжском районе. Общая стоимость земли и недвижимости составила не менее 3,7 миллионов рублей. За взятку предприниматели рассчитывали на общее покровительство своих компаний.
"Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области и двух местных жителей по части 5 статьи 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере), части 6 статьи 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении взяткополучателя и одного из взяткодателей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Третий подозреваемый скрылся от следствия и объявлен в розыск.