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В Запорожье прогремел взрыв
В Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 10.12.2024
В Запорожье прогремел взрыв
Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:13
2024-12-10T16:13
2024-12-10T16:13
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье прозвучал звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожье, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область
В Запорожье прогремел взрыв
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв