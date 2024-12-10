https://ria.ru/20241210/vsu-1988511695.html

ВСУ атаковали Енакиево в ДНР дальнобойным вооружением

ВСУ атаковали Енакиево в ДНР дальнобойным вооружением - РИА Новости, 10.12.2024

ВСУ атаковали Енакиево в ДНР дальнобойным вооружением

Украинские войска атаковали окраины Енакиево в ДНР дальнобойным высокоточным оружием, власти города объявили эвакуацию населения из зоны, прилегающей к месту... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T21:35

2024-12-10T21:35

2024-12-10T21:35

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

енакиево

денис пушилин

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска атаковали окраины Енакиево в ДНР дальнобойным высокоточным оружием, власти города объявили эвакуацию населения из зоны, прилегающей к месту атаки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "Дальнобойным высокоточным вооружением враг атаковал окраины Енакиево, для обеспечения безопасности властями города объявлена эвакуация гражданского населения из зоны, прилегающей к месту атаки", - говорится в сообщении Пушилина. Он отметил, что жертв среди населения удалось избежать. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены шесть вооруженных атак (по ДНР во вторник - ред.). Применялись высокоточное дальнобойное вооружение, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - добавил он.

https://ria.ru/20241210/vojska-1988484346.html

донецкая народная республика

енакиево

россия

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донецкая народная республика, енакиево, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия