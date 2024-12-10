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ВСУ атаковали Енакиево в ДНР дальнобойным вооружением - РИА Новости, 10.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:35 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/vsu-1988511695.html
ВСУ атаковали Енакиево в ДНР дальнобойным вооружением
ВСУ атаковали Енакиево в ДНР дальнобойным вооружением - РИА Новости, 10.12.2024
ВСУ атаковали Енакиево в ДНР дальнобойным вооружением
Украинские войска атаковали окраины Енакиево в ДНР дальнобойным высокоточным оружием, власти города объявили эвакуацию населения из зоны, прилегающей к месту... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T21:35
2024-12-10T21:35
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
енакиево
денис пушилин
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска атаковали окраины Енакиево в ДНР дальнобойным высокоточным оружием, власти города объявили эвакуацию населения из зоны, прилегающей к месту атаки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "Дальнобойным высокоточным вооружением враг атаковал окраины Енакиево, для обеспечения безопасности властями города объявлена эвакуация гражданского населения из зоны, прилегающей к месту атаки", - говорится в сообщении Пушилина. Он отметил, что жертв среди населения удалось избежать. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены шесть вооруженных атак (по ДНР во вторник - ред.). Применялись высокоточное дальнобойное вооружение, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - добавил он.
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донецкая народная республика, енакиево, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Енакиево, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ атаковали Енакиево в ДНР дальнобойным вооружением

Пушилин: ВСУ атаковали окраины Енакиево в ДНР дальнобойным высокоточным оружием

© Фото : Минобороны РоссииФрагмент ракеты ATACMS
Фрагмент ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : Минобороны России
Фрагмент ракеты ATACMS. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска атаковали окраины Енакиево в ДНР дальнобойным высокоточным оружием, власти города объявили эвакуацию населения из зоны, прилегающей к месту атаки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Дальнобойным высокоточным вооружением враг атаковал окраины Енакиево, для обеспечения безопасности властями города объявлена эвакуация гражданского населения из зоны, прилегающей к месту атаки", - говорится в сообщении Пушилина.
Он отметил, что жертв среди населения удалось избежать.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены шесть вооруженных атак (по ДНР во вторник - ред.). Применялись высокоточное дальнобойное вооружение, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЕнакиевоДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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