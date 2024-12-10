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ВСУ атаковали Енакиево в ДНР дальнобойным вооружением
ВСУ атаковали Енакиево в ДНР дальнобойным вооружением - РИА Новости, 10.12.2024
ВСУ атаковали Енакиево в ДНР дальнобойным вооружением
Украинские войска атаковали окраины Енакиево в ДНР дальнобойным высокоточным оружием, власти города объявили эвакуацию населения из зоны, прилегающей к месту... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T21:35
2024-12-10T21:35
2024-12-10T21:35
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
енакиево
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска атаковали окраины Енакиево в ДНР дальнобойным высокоточным оружием, власти города объявили эвакуацию населения из зоны, прилегающей к месту атаки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "Дальнобойным высокоточным вооружением враг атаковал окраины Енакиево, для обеспечения безопасности властями города объявлена эвакуация гражданского населения из зоны, прилегающей к месту атаки", - говорится в сообщении Пушилина. Он отметил, что жертв среди населения удалось избежать. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены шесть вооруженных атак (по ДНР во вторник - ред.). Применялись высокоточное дальнобойное вооружение, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - добавил он.
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донецкая народная республика, енакиево, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Енакиево, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ атаковали Енакиево в ДНР дальнобойным вооружением
Пушилин: ВСУ атаковали окраины Енакиево в ДНР дальнобойным высокоточным оружием