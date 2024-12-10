https://ria.ru/20241210/voyny-1988316752.html

Си Цзиньпин сделал заявление о торговых и технологических войнах

Си Цзиньпин сделал заявление о торговых и технологических войнах - РИА Новости, 10.12.2024

Си Цзиньпин сделал заявление о торговых и технологических войнах

В тарифных, торговых и технологических войнах не будет победителей, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T09:08

2024-12-10T09:08

2024-12-10T09:08

китай

сша

си цзиньпин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860291607_1669:447:4516:2048_1920x0_80_0_0_385627a2d56eb9d4285ac5c5386678fd.jpg

ПЕКИН, 10 дек - РИА Новости. В тарифных, торговых и технологических войнах не будет победителей, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин. Во вторник в Пекине Си Цзиньпин провел встречу в формате "1+10" с главами 10 международных экономических организаций, на которой обсуждались вопросы экономического развития. "Тарифные войны, торговые войны и технологические войны идут вразрез с историческими тенденциями и экономическими законами, и победителей в них не будет", - заявил на встрече Си Цзиньпин, слова второго приводит Центральное телевидение Китая. Как отмечает телеканал, в ходе встречи Си Цзиньпин подробно изложил позицию Китая в отношении развития китайско-американских связей. Глава КНР заявил, что китайская сторона готова поддерживать диалог с правительством США, расширять сотрудничество, управлять разногласиями, продвигать развитие китайско-американских отношений в устойчивом, стабильном и здоровом направлении. При этом китайский лидер подчеркнул, что Китай будет "решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития". Избранный президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал экономическую политику Китая и угрожал ввести новые тарифы на товары из КНР. Предыдущий президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Преемник Трампа, действующий президент Джо Байден, фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей. Ранее сообщалось, что в Пекин прибыли главы 10 международных экономических организаций, включая главу Нового банка развития БРИКС Дилму Руссефф, президента Всемирного Банка Аджая Бангу, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву, главу Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалу, генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию Ребеку Гринспан, генерального директора Международной организации труда Жильбера Унгбо, генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития Матиаса Кормана, генерального директора Банка международных расчетов Агустина Карстенса, председателя Совета по финансовой стабильности Клааса Кнота и президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюня.

https://ria.ru/20241108/peskov-1982642966.html

https://ria.ru/20241112/evropa-1983315825.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, си цзиньпин, в мире