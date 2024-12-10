Си Цзиньпин сделал заявление о торговых и технологических войнах
Си Цзиньпин: победителей в торговых и технологических войнах не будет
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 дек - РИА Новости. В тарифных, торговых и технологических войнах не будет победителей, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.
Во вторник в Пекине Си Цзиньпин провел встречу в формате "1+10" с главами 10 международных экономических организаций, на которой обсуждались вопросы экономического развития.
"Тарифные войны, торговые войны и технологические войны идут вразрез с историческими тенденциями и экономическими законами, и победителей в них не будет", - заявил на встрече Си Цзиньпин, слова второго приводит Центральное телевидение Китая.
Как отмечает телеканал, в ходе встречи Си Цзиньпин подробно изложил позицию Китая в отношении развития китайско-американских связей. Глава КНР заявил, что китайская сторона готова поддерживать диалог с правительством США, расширять сотрудничество, управлять разногласиями, продвигать развитие китайско-американских отношений в устойчивом, стабильном и здоровом направлении.
При этом китайский лидер подчеркнул, что Китай будет "решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития".
Избранный президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал экономическую политику Китая и угрожал ввести новые тарифы на товары из КНР. Предыдущий президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Преемник Трампа, действующий президент Джо Байден, фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей.
Ранее сообщалось, что в Пекин прибыли главы 10 международных экономических организаций, включая главу Нового банка развития БРИКС Дилму Руссефф, президента Всемирного Банка Аджая Бангу, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву, главу Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалу, генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию Ребеку Гринспан, генерального директора Международной организации труда Жильбера Унгбо, генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития Матиаса Кормана, генерального директора Банка международных расчетов Агустина Карстенса, председателя Совета по финансовой стабильности Клааса Кнота и президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюня.
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