https://ria.ru/20241210/voprosy-1988353827.html

ИИ обработал несколько тысяч обращений к прямой линии Путина

ИИ обработал несколько тысяч обращений к прямой линии Путина - РИА Новости, 10.12.2024

ИИ обработал несколько тысяч обращений к прямой линии Путина

Искусственный интеллект, который используют для сбора обращений к прямой линии президента РФ Владимира Путина, помог обработать уже несколько тысяч обращений,... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T12:05

2024-12-10T12:05

2024-12-10T12:05

общество

технологии

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Искусственный интеллект, который используют для сбора обращений к прямой линии президента РФ Владимира Путина, помог обработать уже несколько тысяч обращений, сообщает телеканал "Россия 1". Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь с 7 по 8 декабря. Впервые к обработке вопросов был подключен искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных. "Сейчас это делает искусственный интеллект, переводит сообщения из голосового формата и в дальнейшем анализирует его, выделяет основные темы, проблемный вопрос и записывает его в нашу общую базу. И, таким образом, мы составляем классификацию – топ тем, актуальных для граждан в текущий момент", – сказал специалист по искусственному интеллекту Михаил Войтко. Чаще всего жители РФ обращаются по темам состояния жилья, здравоохранения, ремонта дорог, работы УК, соцвыплат. Также много звонков с просьбой помочь найти родных, по тематике военной спецоперации, дети обращаются к президенту, чтобы заказать подарки к Новому году, сообщила специалист колл-центра Екатерина Черкасова. Больше всего вопросов и обращений наблюдается из Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов. Наиболее популярный способ подачи обращения – звонок по телефону. Граждане РФ пользуются им в 40% случаев. При этом на втором месте оказались соцсети, ими россияне пользуются для подачи обращения в 30% случаев.

https://ria.ru/20241210/putin-1988342181.html

https://ria.ru/20241210/voprosy-1988321650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, технологии, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным