https://ria.ru/20241210/voprosy-1988353827.html
ИИ обработал несколько тысяч обращений к прямой линии Путина
ИИ обработал несколько тысяч обращений к прямой линии Путина - РИА Новости, 10.12.2024
ИИ обработал несколько тысяч обращений к прямой линии Путина
Искусственный интеллект, который используют для сбора обращений к прямой линии президента РФ Владимира Путина, помог обработать уже несколько тысяч обращений,... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:05
2024-12-10T12:05
2024-12-10T12:05
общество
технологии
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владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Искусственный интеллект, который используют для сбора обращений к прямой линии президента РФ Владимира Путина, помог обработать уже несколько тысяч обращений, сообщает телеканал "Россия 1". Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь с 7 по 8 декабря. Впервые к обработке вопросов был подключен искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных. "Сейчас это делает искусственный интеллект, переводит сообщения из голосового формата и в дальнейшем анализирует его, выделяет основные темы, проблемный вопрос и записывает его в нашу общую базу. И, таким образом, мы составляем классификацию – топ тем, актуальных для граждан в текущий момент", – сказал специалист по искусственному интеллекту Михаил Войтко. Чаще всего жители РФ обращаются по темам состояния жилья, здравоохранения, ремонта дорог, работы УК, соцвыплат. Также много звонков с просьбой помочь найти родных, по тематике военной спецоперации, дети обращаются к президенту, чтобы заказать подарки к Новому году, сообщила специалист колл-центра Екатерина Черкасова. Больше всего вопросов и обращений наблюдается из Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов. Наиболее популярный способ подачи обращения – звонок по телефону. Граждане РФ пользуются им в 40% случаев. При этом на втором месте оказались соцсети, ими россияне пользуются для подачи обращения в 30% случаев.
https://ria.ru/20241210/putin-1988342181.html
https://ria.ru/20241210/voprosy-1988321650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным
Общество, Технологии, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным
ИИ обработал несколько тысяч обращений к прямой линии Путина
"Россия 1": ИИ помог обработать несколько тысяч обращений к прямой линии Путина
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Искусственный интеллект, который используют для сбора обращений к прямой линии президента РФ Владимира Путина, помог обработать уже несколько тысяч обращений, сообщает телеканал "Россия 1
".
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь с 7 по 8 декабря. Впервые к обработке вопросов был подключен искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.
"Сейчас это делает искусственный интеллект, переводит сообщения из голосового формата и в дальнейшем анализирует его, выделяет основные темы, проблемный вопрос и записывает его в нашу общую базу. И, таким образом, мы составляем классификацию – топ тем, актуальных для граждан в текущий момент", – сказал специалист по искусственному интеллекту Михаил Войтко.
Чаще всего жители РФ обращаются по темам состояния жилья, здравоохранения, ремонта дорог, работы УК, соцвыплат. Также много звонков с просьбой помочь найти родных, по тематике военной спецоперации, дети обращаются к президенту, чтобы заказать подарки к Новому году, сообщила специалист колл-центра Екатерина Черкасова.
Больше всего вопросов и обращений наблюдается из Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов. Наиболее популярный способ подачи обращения – звонок по телефону. Граждане РФ пользуются им в 40% случаев. При этом на втором месте оказались соцсети, ими россияне пользуются для подачи обращения в 30% случаев.