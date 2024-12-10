https://ria.ru/20241210/voprosy-1988323107.html

СМИ рассказали о вопросах для прямой линии Путина

СМИ рассказали о вопросах для прямой линии Путина - РИА Новости, 10.12.2024

СМИ рассказали о вопросах для прямой линии Путина

Россияне направляют к прямой линии Владимира Путина вопросы об инфраструктуре, поддержке многодетных семей, СВО, экономике и социальной сфере, сообщил Первый... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T09:53

2024-12-10T09:53

2024-12-10T11:43

общество

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Россияне направляют к прямой линии Владимира Путина вопросы об инфраструктуре, поддержке многодетных семей, СВО, экономике и социальной сфере, сообщил Первый канал. "На третий день приема обращений вырисовывается общая картина вопросов от граждан нашей страны: инфраструктура, поддержка многодетных семей, специальная военная операция, экономика, медицина, социальная сфера, ЖКХ, и это не все", — сообщили в эфире. Как отметила специалист кол-центра Екатерина Черкасова в эфире телеканала "Россия 1", много звонков поступает от детей, как правило они "заказывают" себе подарки к Новому году. В этом году прямая линия президента, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.

https://ria.ru/20240306/intervyu-1931517142.html

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общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным