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СМИ рассказали о вопросах для прямой линии Путина - РИА Новости, 10.12.2024
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09:53 10.12.2024 (обновлено: 11:43 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/voprosy-1988323107.html
СМИ рассказали о вопросах для прямой линии Путина
СМИ рассказали о вопросах для прямой линии Путина - РИА Новости, 10.12.2024
СМИ рассказали о вопросах для прямой линии Путина
Россияне направляют к прямой линии Владимира Путина вопросы об инфраструктуре, поддержке многодетных семей, СВО, экономике и социальной сфере, сообщил Первый... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T09:53
2024-12-10T11:43
общество
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Россияне направляют к прямой линии Владимира Путина вопросы об инфраструктуре, поддержке многодетных семей, СВО, экономике и социальной сфере, сообщил Первый канал. "На третий день приема обращений вырисовывается общая картина вопросов от граждан нашей страны: инфраструктура, поддержка многодетных семей, специальная военная операция, экономика, медицина, социальная сфера, ЖКХ, и это не все", — сообщили в эфире. Как отметила специалист кол-центра Екатерина Черкасова в эфире телеканала "Россия 1", много звонков поступает от детей, как правило они "заказывают" себе подарки к Новому году. В этом году прямая линия президента, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.
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общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным
Общество, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным
СМИ рассказали о вопросах для прямой линии Путина

Первый канал: россияне направляют Путину вопросы о поддержке многодетных семей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Россияне направляют к прямой линии Владимира Путина вопросы об инфраструктуре, поддержке многодетных семей, СВО, экономике и социальной сфере, сообщил Первый канал.
"На третий день приема обращений вырисовывается общая картина вопросов от граждан нашей страны: инфраструктура, поддержка многодетных семей, специальная военная операция, экономика, медицина, социальная сфера, ЖКХ, и это не все", — сообщили в эфире.
Как отметила специалист кол-центра Екатерина Черкасова в эфире телеканала "Россия 1", много звонков поступает от детей, как правило они "заказывают" себе подарки к Новому году.
В этом году прямая линия президента, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным
 
 
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