Названы регионы, откуда поступает больше всего вопросов на прямую линию
"Россия 1": больше всего обращений на прямую линию поступает из ЦФО, СЗФО и ЮФО
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Больше всего вопросов и обращений на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступает из Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов, россияне предпочитают звонить в кол-центр, однако большое количество обращений поступает и через соцсети, сообщили в эфире телеканала "Россия 1".
Кол-центр, который находится в штабе Народного фронта, начал работу с 7 по 8 декабря.
"Больше всего вопросов и обращений пришло из Центрального, Северо-Западного, Южного федеральных округов. Что касается выборов каналов связи, то наши люди традиционно предпочитают телефонные звонки. Это 40% от общего количества обращений", - сообщили в программе.
Большое количество вопросов поступает и через соцсети.
В 2023 году сотрудники Народного фронта обработали более 3 миллионов обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 декабря сообщил, что прямая линия Путина состоится 19 декабря. Она будет совмещена с пресс-конференцией, на которой будут, в том числе, представители нескольких западных СМИ.