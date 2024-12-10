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Названы регионы, откуда поступает больше всего вопросов на прямую линию - РИА Новости, 10.12.2024
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09:44 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/voprosy-1988321650.html
Названы регионы, откуда поступает больше всего вопросов на прямую линию
Названы регионы, откуда поступает больше всего вопросов на прямую линию - РИА Новости, 10.12.2024
Названы регионы, откуда поступает больше всего вопросов на прямую линию
Больше всего вопросов и обращений на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступает из Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T09:44
2024-12-10T09:44
россия
владимир путин
дмитрий песков
прямая линия с владимиром путиным
общество
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Больше всего вопросов и обращений на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступает из Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов, россияне предпочитают звонить в кол-центр, однако большое количество обращений поступает и через соцсети, сообщили в эфире телеканала "Россия 1". Кол-центр, который находится в штабе Народного фронта, начал работу с 7 по 8 декабря. "Больше всего вопросов и обращений пришло из Центрального, Северо-Западного, Южного федеральных округов. Что касается выборов каналов связи, то наши люди традиционно предпочитают телефонные звонки. Это 40% от общего количества обращений", - сообщили в программе. Большое количество вопросов поступает и через соцсети. В 2023 году сотрудники Народного фронта обработали более 3 миллионов обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 декабря сообщил, что прямая линия Путина состоится 19 декабря. Она будет совмещена с пресс-конференцией, на которой будут, в том числе, представители нескольких западных СМИ.
https://ria.ru/20241209/voprosy-1988111742.html
https://ria.ru/20241207/putin-1987894920.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным, общество
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Прямая линия с Владимиром Путиным, Общество
Названы регионы, откуда поступает больше всего вопросов на прямую линию

"Россия 1": больше всего обращений на прямую линию поступает из ЦФО, СЗФО и ЮФО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Больше всего вопросов и обращений на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступает из Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов, россияне предпочитают звонить в кол-центр, однако большое количество обращений поступает и через соцсети, сообщили в эфире телеканала "Россия 1".
Кол-центр, который находится в штабе Народного фронта, начал работу с 7 по 8 декабря.
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Названы вопросы, с которыми россияне обращаются на прямую линию Путина
9 декабря, 11:06
"Больше всего вопросов и обращений пришло из Центрального, Северо-Западного, Южного федеральных округов. Что касается выборов каналов связи, то наши люди традиционно предпочитают телефонные звонки. Это 40% от общего количества обращений", - сообщили в программе.
Большое количество вопросов поступает и через соцсети.
В 2023 году сотрудники Народного фронта обработали более 3 миллионов обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 декабря сообщил, что прямая линия Путина состоится 19 декабря. Она будет совмещена с пресс-конференцией, на которой будут, в том числе, представители нескольких западных СМИ.
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РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПрямая линия с Владимиром ПутинымОбщество
 
 
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