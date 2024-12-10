https://ria.ru/20241210/voprosy-1988321650.html

Названы регионы, откуда поступает больше всего вопросов на прямую линию

Названы регионы, откуда поступает больше всего вопросов на прямую линию - РИА Новости, 10.12.2024

Названы регионы, откуда поступает больше всего вопросов на прямую линию

Больше всего вопросов и обращений на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступает из Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T09:44

2024-12-10T09:44

2024-12-10T09:44

россия

владимир путин

дмитрий песков

прямая линия с владимиром путиным

общество

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Больше всего вопросов и обращений на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступает из Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов, россияне предпочитают звонить в кол-центр, однако большое количество обращений поступает и через соцсети, сообщили в эфире телеканала "Россия 1". Кол-центр, который находится в штабе Народного фронта, начал работу с 7 по 8 декабря. "Больше всего вопросов и обращений пришло из Центрального, Северо-Западного, Южного федеральных округов. Что касается выборов каналов связи, то наши люди традиционно предпочитают телефонные звонки. Это 40% от общего количества обращений", - сообщили в программе. Большое количество вопросов поступает и через соцсети. В 2023 году сотрудники Народного фронта обработали более 3 миллионов обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 декабря сообщил, что прямая линия Путина состоится 19 декабря. Она будет совмещена с пресс-конференцией, на которой будут, в том числе, представители нескольких западных СМИ.

https://ria.ru/20241209/voprosy-1988111742.html

https://ria.ru/20241207/putin-1987894920.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным, общество