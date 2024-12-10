https://ria.ru/20241210/vliyanie-1988513918.html

Аналитики ЦБ оценили влияние курсовой динамики на рост цен в октябре-ноябре

Аналитики ЦБ оценили влияние курсовой динамики на рост цен в октябре-ноябре - РИА Новости, 10.12.2024

Аналитики ЦБ оценили влияние курсовой динамики на рост цен в октябре-ноябре

Влияние курсовой динамики на рост цен в РФ в октябре-ноябре в целом было сдержанным, считают аналитики Банка России. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T22:09

2024-12-10T22:09

2024-12-10T22:09

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Влияние курсовой динамики на рост цен в РФ в октябре-ноябре в целом было сдержанным, считают аналитики Банка России. Мнение аналитиков ЦБ может не совпадать с официальной позицией регулятора. "Влияние курсовой динамики на рост цен в октябре-ноябре в целом было сдержанным. Медиана роста цен товаров и услуг увеличилась как в группе с высокой чувствительностью к динамике курса рубля, так и с низкой. Существенное ослабление рубля во второй половине ноября несколько сказалось на динамике цен в конце ноября-начале декабря. Последовавшее за этим укрепление рубля может смягчить этот импульс", - сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

https://ria.ru/20241207/rubl-1987851982.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)