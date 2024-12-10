https://ria.ru/20241210/vliyanie-1988513918.html
Аналитики ЦБ оценили влияние курсовой динамики на рост цен в октябре-ноябре
Аналитики ЦБ оценили влияние курсовой динамики на рост цен в октябре-ноябре - РИА Новости, 10.12.2024
Аналитики ЦБ оценили влияние курсовой динамики на рост цен в октябре-ноябре
Влияние курсовой динамики на рост цен в РФ в октябре-ноябре в целом было сдержанным, считают аналитики Банка России. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T22:09
2024-12-10T22:09
2024-12-10T22:09
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152588/67/1525886730_0:91:6000:3466_1920x0_80_0_0_4464e1fea9a5a1e461576c68284dc0fe.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Влияние курсовой динамики на рост цен в РФ в октябре-ноябре в целом было сдержанным, считают аналитики Банка России. Мнение аналитиков ЦБ может не совпадать с официальной позицией регулятора. "Влияние курсовой динамики на рост цен в октябре-ноябре в целом было сдержанным. Медиана роста цен товаров и услуг увеличилась как в группе с высокой чувствительностью к динамике курса рубля, так и с низкой. Существенное ослабление рубля во второй половине ноября несколько сказалось на динамике цен в конце ноября-начале декабря. Последовавшее за этим укрепление рубля может смягчить этот импульс", - сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
https://ria.ru/20241207/rubl-1987851982.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152588/67/1525886730_630:0:5370:3555_1920x0_80_0_0_0a5153cf8fbf811bfbc46c0c36f252e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Аналитики ЦБ оценили влияние курсовой динамики на рост цен в октябре-ноябре
Влияние курсовой динамики на рост цен в октябре-ноябре было сдержанным