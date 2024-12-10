https://ria.ru/20241210/vladivostok-1988333423.html
Во Владивостоке на девочку упал рулон утеплителя с крыши дома
Во Владивостоке на девочку упал рулон утеплителя с крыши дома - РИА Новости, 10.12.2024
Во Владивостоке на девочку упал рулон утеплителя с крыши дома
Пятнадцатилетняя девушка получила тяжелые травмы после падения на нее выроненного рабочими рулона с утеплителем с крыши дома во Владивостоке, она... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T10:34
2024-12-10T10:34
2024-12-10T10:46
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 10 дек – РИА Новости. Пятнадцатилетняя девушка получила тяжелые травмы после падения на нее выроненного рабочими рулона с утеплителем с крыши дома во Владивостоке, она госпитализирована, сообщила прокуратура Приморья. "Днем 10 декабря девочка, 2009 года рождения, прошла на огороженную сигнальной лентой территорию, где на нее с высоты упал рулон утеплителя, который поднимали на крышу рабочие, осуществляющие работы по капитальному ремонту многоквартирного дома. Ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство поставило на контроль доследственную проверку по факту инцидента.
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Падение рулона утеплителя с крыши дома на 15-летнюю девочку во Владивостоке
Падение рулона утеплителя с крыши дома на 15-летнюю девочку во Владивостоке
2024-12-10T10:34
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке на девочку упал рулон утеплителя с крыши дома
Во Владивостоке девочка пострадала при падении рулона утеплителя с крыши дома