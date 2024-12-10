https://ria.ru/20241210/vladivostok-1988333423.html

Во Владивостоке на девочку упал рулон утеплителя с крыши дома

Во Владивостоке на девочку упал рулон утеплителя с крыши дома - РИА Новости, 10.12.2024

Во Владивостоке на девочку упал рулон утеплителя с крыши дома

Пятнадцатилетняя девушка получила тяжелые травмы после падения на нее выроненного рабочими рулона с утеплителем с крыши дома во Владивостоке, она... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T10:34

2024-12-10T10:34

2024-12-10T10:46

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 10 дек – РИА Новости. Пятнадцатилетняя девушка получила тяжелые травмы после падения на нее выроненного рабочими рулона с утеплителем с крыши дома во Владивостоке, она госпитализирована, сообщила прокуратура Приморья. "Днем 10 декабря девочка, 2009 года рождения, прошла на огороженную сигнальной лентой территорию, где на нее с высоты упал рулон утеплителя, который поднимали на крышу рабочие, осуществляющие работы по капитальному ремонту многоквартирного дома. Ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство поставило на контроль доследственную проверку по факту инцидента.

https://ria.ru/20241210/petarda-1988322298.html

владивосток

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Падение рулона утеплителя с крыши дома на 15-летнюю девочку во Владивостоке Падение рулона утеплителя с крыши дома на 15-летнюю девочку во Владивостоке 2024-12-10T10:34 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток