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Владимиров: в Ставрополье в 2025 году запустят проект "Кадры Ставрополья" - РИА Новости, 10.12.2024
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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
15:43 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/vladimirov-1988420558.html
Владимиров: в Ставрополье в 2025 году запустят проект "Кадры Ставрополья"
Владимиров: в Ставрополье в 2025 году запустят проект "Кадры Ставрополья" - РИА Новости, 10.12.2024
Владимиров: в Ставрополье в 2025 году запустят проект "Кадры Ставрополья"
Губернатор Владимир Владимиров провел в правительстве края совещание по вопросам запуска в 2025 году нового проекта "Кадры Ставрополья", который в ближайшие... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:43
2024-12-10T15:43
ставропольский край
владимир владимиров
ставропольский край
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Владимир Владимиров провел в правительстве края совещание по вопросам запуска в 2025 году нового проекта "Кадры Ставрополья", который в ближайшие годы должен обеспечить специалистами ключевые и перспективные отрасли экономики региона, а также сферы здравоохранения и образования, сообщает пресс-служба краевого правительства. Губернатор нацелил руководителей отраслевых ведомств на активное участие в подготовке кадров для профильных секторов рынка труда. "Если 10 лет назад мы работали на сокращение безработицы, сегодня наша общая задача – насыщение экономики кадрами. В первую очередь, краю требуются энергетики, химики, аграрии, специалисты сферы ИТ, сервиса и туризма, машиностроения, логистики. Эти направления развиваем в рамках прорывных проектов, поэтому без работы такие специалисты точно не останутся. За два года мы нарастили число бюджетных мест в организациях СПО на 4 тысячи. Ставлю задачу в следующие три года увеличить этот показатель еще на 10 тысяч", – приводит пресс-служба слова Владимирова. Так, будет продолжена работа по подготовке кадров для учреждений здравоохранения и образования. В том числе за счет целевого набора. Также для привлечения молодых специалистов в сельских населенные пункты в следующем году начнется строительство муниципального жилья в станице Курская и селе Дивное. Губернатор поручил предусмотреть возможности для получения образования, переобучения и трудоустройства для участников специальной военной операции. Перед краевыми Минобразования и Минсоцзащиты поставлена задача интегрировать кадровый проект "Защитники", работающий в рамках краевой госпрограммы, в проект "Кадры Ставрополья", а также обеспечить взаимодействие по этому направлению с краевым отделением Государственного фонда "Защитники Отечества", говорится в сообщении. Для подготовки мотивированных специалистов планируется начинать подготовку к будущей профессии уже со школьной скамьи. Так, будет увеличено число агроклассов, предусмотрены средства на укрепление их материально-технической базы. Также поставлена задача синхронизировать программу "Школьный сад" с работой агроклассов. Будущим аграриям важно знать свое дело, получать практику. И мы можем дать детям возможности попробовать себя в выращивании пришкольных садов, - отметил губернатор. Владимиров поручил Минтуризма края проработать возможность открытия профильных классов по направлению подготовки специалистов сферы сервиса и туризма. Это поможет решить вопрос с дефицитом кадров в индустрии гостеприимства на фоне растущего турпотока в край. Кадровый проект "Защитники", инициированный губернатором Ставрополья Владимировым, стартовал в сентябре прошлого года. Он работает в рамках краевой госпрограммы и направлен на обеспечение трудоустройства ветеранов СВО, возвращающихся к мирной жизни. В том числе разработаны меры поддержки при организации собственного бизнеса, трудоустройства на предприятия, в организации и учреждения края, напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241209/vladimirov-1988250989.html
https://ria.ru/20241204/dorogi-1987308259.html
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владимир владимиров, ставропольский край
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Ставропольский край
Владимиров: в Ставрополье в 2025 году запустят проект "Кадры Ставрополья"

Губернатор Владимиров: проект "Кадры Ставрополья" должен помогать развитию края

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Владимир Владимиров провел в правительстве края совещание по вопросам запуска в 2025 году нового проекта "Кадры Ставрополья", который в ближайшие годы должен обеспечить специалистами ключевые и перспективные отрасли экономики региона, а также сферы здравоохранения и образования, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Губернатор нацелил руководителей отраслевых ведомств на активное участие в подготовке кадров для профильных секторов рынка труда.
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"Если 10 лет назад мы работали на сокращение безработицы, сегодня наша общая задача – насыщение экономики кадрами. В первую очередь, краю требуются энергетики, химики, аграрии, специалисты сферы ИТ, сервиса и туризма, машиностроения, логистики. Эти направления развиваем в рамках прорывных проектов, поэтому без работы такие специалисты точно не останутся. За два года мы нарастили число бюджетных мест в организациях СПО на 4 тысячи. Ставлю задачу в следующие три года увеличить этот показатель еще на 10 тысяч", – приводит пресс-служба слова Владимирова.
Так, будет продолжена работа по подготовке кадров для учреждений здравоохранения и образования. В том числе за счет целевого набора. Также для привлечения молодых специалистов в сельских населенные пункты в следующем году начнется строительство муниципального жилья в станице Курская и селе Дивное.
Губернатор поручил предусмотреть возможности для получения образования, переобучения и трудоустройства для участников специальной военной операции. Перед краевыми Минобразования и Минсоцзащиты поставлена задача интегрировать кадровый проект "Защитники", работающий в рамках краевой госпрограммы, в проект "Кадры Ставрополья", а также обеспечить взаимодействие по этому направлению с краевым отделением Государственного фонда "Защитники Отечества", говорится в сообщении.
Для подготовки мотивированных специалистов планируется начинать подготовку к будущей профессии уже со школьной скамьи. Так, будет увеличено число агроклассов, предусмотрены средства на укрепление их материально-технической базы. Также поставлена задача синхронизировать программу "Школьный сад" с работой агроклассов.
Будущим аграриям важно знать свое дело, получать практику. И мы можем дать детям возможности попробовать себя в выращивании пришкольных садов, - отметил губернатор.
Владимиров поручил Минтуризма края проработать возможность открытия профильных классов по направлению подготовки специалистов сферы сервиса и туризма. Это поможет решить вопрос с дефицитом кадров в индустрии гостеприимства на фоне растущего турпотока в край.
Кадровый проект "Защитники", инициированный губернатором Ставрополья Владимировым, стартовал в сентябре прошлого года. Он работает в рамках краевой госпрограммы и направлен на обеспечение трудоустройства ветеранов СВО, возвращающихся к мирной жизни. В том числе разработаны меры поддержки при организации собственного бизнеса, трудоустройства на предприятия, в организации и учреждения края, напомнили в пресс-службе.
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