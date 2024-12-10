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Венгрия ведет переговоры с "Росатомом" о цене АЭС "Пакш-2"
Венгрия ведет переговоры с "Росатомом" о цене АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 10.12.2024
Венгрия ведет переговоры с "Росатомом" о цене АЭС "Пакш-2"
Венгрия ведет переговоры с "Росатомом" об изменении контракта на строительство АЭС "Пакш-2", в частности, стоимости проекта, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T19:08
2024-12-10T19:08
2024-12-10T19:08
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БУДАПЕШТ, 10 дек - РИА Новости. Венгрия ведет переговоры с "Росатомом" об изменении контракта на строительство АЭС "Пакш-2", в частности, стоимости проекта, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Договор о строительстве новых блоков АЭС "Пакш" был подписан в начале 2014 года, почти 11 лет назад. Думаю, не составляет труда понять, что за 11 лет технологические вопросы, цены на сырьё, цены на средства и детали, необходимые для строительства, чрезвычайно изменились. Если посмотреть по миру и по Европе, то везде к концу строительства АЭС изменяли договоры и цену... Конечно, с "Росатомом" постоянно идут переговоры по этому вопросу", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он подчеркнул, что Венгрия заинтересована в том, чтобы "цена изменилась как можно меньше", при этом сроки ввода новых блоков в эксплуатацию пока остаются прежними - начало 2030-х годов. "К 2032 году мы бы хотели подключить новую АЭС к электросети и таким образом гарантировать энергобезопасность в долгосрочной перспективе", - отметил Сийярто.*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
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венгрия, европа, россия, петер сийярто, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш-2", аэс "пакш", в мире
Венгрия, Европа, Россия, Петер Сийярто, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Пакш-2", АЭС "Пакш", В мире
Венгрия ведет переговоры с "Росатомом" о цене АЭС "Пакш-2"
Сийярто заявил о переговорах с "Росатомом" по изменению контракта на "Пакш-2"