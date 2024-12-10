В Подмосковье более 4,7 миллиона человек привились от гриппа
Забелин: в Подмосковье прививку от гриппа поставили более 4,7 млн человек
© Фото : пресс-службы правительства МОВакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике
© Фото : пресс-службы правительства МО
Вакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Ежегодная кампания по вакцинации от гриппа завершилась в Подмосковье, в этом году прививку от вируса сделали более 4,7 миллиона человек, из них порядка 1,1 миллиона детей, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
"Ежегодно с сентября по декабрь в регионе проводится масштабная прививочная кампания против гриппа. Не стоит забывать, что именно вакцинация является наиболее надежным способом защиты от заболевания и его опасных осложнений, формируя иммунитет. Всего в этом году прививку от гриппа сделали более 4,7 миллиона человек, из них порядка 1,1 миллиона детей. В Московской области план по вакцинации выполнен на 100%", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава региона.
В ведомстве напомнили, что в Московской области пройти вакцинацию от гриппа могли как взрослые, так и дети. Сделать это можно было в поликлиниках, а также в мобильных комплексах, которые работали в самых оживленных местах городских округов.