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В Подмосковье более 4,7 миллиона человек привились от гриппа - РИА Новости, 10.12.2024
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Новости Подмосковья
 
11:02 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/vaktsinatsiya-1988341245.html
В Подмосковье более 4,7 миллиона человек привились от гриппа
В Подмосковье более 4,7 миллиона человек привились от гриппа - РИА Новости, 10.12.2024
В Подмосковье более 4,7 миллиона человек привились от гриппа
Ежегодная кампания по вакцинации от гриппа завершилась в Подмосковье, в этом году прививку от вируса сделали более 4,7 миллиона человек, из них порядка 1,1... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T11:02
2024-12-10T11:02
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
грипп
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Ежегодная кампания по вакцинации от гриппа завершилась в Подмосковье, в этом году прививку от вируса сделали более 4,7 миллиона человек, из них порядка 1,1 миллиона детей, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. "Ежегодно с сентября по декабрь в регионе проводится масштабная прививочная кампания против гриппа. Не стоит забывать, что именно вакцинация является наиболее надежным способом защиты от заболевания и его опасных осложнений, формируя иммунитет. Всего в этом году прививку от гриппа сделали более 4,7 миллиона человек, из них порядка 1,1 миллиона детей. В Московской области план по вакцинации выполнен на 100%", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава региона. В ведомстве напомнили, что в Московской области пройти вакцинацию от гриппа могли как взрослые, так и дети. Сделать это можно было в поликлиниках, а также в мобильных комплексах, которые работали в самых оживленных местах городских округов.
https://ria.ru/20241018/gripp-1839257878.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), грипп
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Грипп
В Подмосковье более 4,7 миллиона человек привились от гриппа

Забелин: в Подмосковье прививку от гриппа поставили более 4,7 млн человек

© Фото : пресс-службы правительства МОВакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике
Вакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : пресс-службы правительства МО
Вакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Ежегодная кампания по вакцинации от гриппа завершилась в Подмосковье, в этом году прививку от вируса сделали более 4,7 миллиона человек, из них порядка 1,1 миллиона детей, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
"Ежегодно с сентября по декабрь в регионе проводится масштабная прививочная кампания против гриппа. Не стоит забывать, что именно вакцинация является наиболее надежным способом защиты от заболевания и его опасных осложнений, формируя иммунитет. Всего в этом году прививку от гриппа сделали более 4,7 миллиона человек, из них порядка 1,1 миллиона детей. В Московской области план по вакцинации выполнен на 100%", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава региона.
В ведомстве напомнили, что в Московской области пройти вакцинацию от гриппа могли как взрослые, так и дети. Сделать это можно было в поликлиниках, а также в мобильных комплексах, которые работали в самых оживленных местах городских округов.
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Новости ПодмосковьяЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Грипп
 
 
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