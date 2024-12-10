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ФРГ, Франция и Британия выступили с призывом к Ирану по ядерной программе

ФРГ, Франция и Британия выступили с призывом к Ирану по ядерной программе - РИА Новости, 10.12.2024

ФРГ, Франция и Британия выступили с призывом к Ирану по ядерной программе

Правительства Германии, Франции и Великобритании резко осудили шаги Ирана по увеличению мощности производства урана, обогащенного до 60%, и призвали немедленно... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:48

2024-12-10T16:48

2024-12-10T16:48

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Правительства Германии, Франции и Великобритании резко осудили шаги Ирана по увеличению мощности производства урана, обогащенного до 60%, и призвали немедленно прекратить ядерную эскалацию, сообщил МИД ФРГ. "Мы, правительства Германии, Франции и Великобритании, осуждаем недавние шаги Ирана, о которых сообщает МАГАТЭ, по дальнейшему расширению своей ядерной программы с целью значительно увеличить объемы производства обогащенного до 60% урана на подземном объекте в Фордо", - говорится в сообщении немецкого внешнеполитического ведомства. Кроме того, страны обеспокоены тем, что Иран увеличил количество действующих центрифуг и начал подготовку к установке дополнительной инфраструктуры для обогащения урана. "Мы настоятельно призываем Иран отказаться от этих шагов и немедленно прекратить свою ядерную эскалацию", - подчеркнул МИД ФРГ. В пятницу генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в интервью агентству Рейтер, что мощность производства урана, обогащенного до 60%, в Иране резко увеличивается. Как добавил Гросси, Иран раньше производил примерно от пяти до семи килограммов такого урана в месяц. Однако теперь мощность производства урана, обогащенного до 60%, может вырасти "в семь, восемь, а, может, еще во много раз". Ранее глава МАГАТЭ сообщал, что Иран начал осуществление подготовительных мер, направленных на прекращение увеличения своего запаса урана, обогащенного до 60%. Переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой" состоялись 29 ноября в Женеве после двухлетнего перерыва. Помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи возглавил иранскую делегацию на переговорах. Согласно заявлению правительства Ирана, они продолжатся в ближайшее время. Неделей ранее инициированная Великобританией, Германией, Францией и США антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была принята без учета результатов деловой поездки гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Иран. Еще 14-15 ноября Иран посетил Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20241115/izrail-1984012897.html

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