Появились подробности по делу об убийстве главы UnitedHealthcare

Появились подробности по делу об убийстве главы UnitedHealthcare - РИА Новости, 10.12.2024

Появились подробности по делу об убийстве главы UnitedHealthcare

Подозреваемый в убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне входил в группу геймеров из Лиги плюща

2024-12-10

2024-12-10T14:45

2024-12-10T14:45

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне входил в группу геймеров из Лиги плюща, играющих в Among Us - популярную видеоигру, где игроки пытаются вычислить скрытых убийц среди них, сообщил бывший однокурсник обвиняемого. Ранее комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщала, что силовики в США подтверждают задержание подозреваемого по делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Фигуранта поймали в McDonald's в штате Пенсильвания после того, как его опознал работник забегаловки. По словам представительницы полиции, задержанным оказался 26-летний Луиджи Манджоне. "Я нахожу это крайне ироничным, что, знаете ли, мы играли в эту игру (Among Us), а среди нас действительно мог оказаться настоящий убийца", - приводит телеканал NBC News слова Алехандро Ромеро. Бывший однокурсник, который не общался с Манджоне с 2020 года, описал его как "типичного студента колледжа", который ничем особо не выделялся. Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" (deny, defend, depose) и телефон, который, как предполагается, принадлежит преступнику. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. По этим же данным, следователи считают, что в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. В расследовании участвует ФБР.

