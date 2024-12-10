В Британии неожиданно отреагировали на заявление Трампа о Зеленском
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают заявление избранного президента США Дональда Трампа о готовности Владимира Зеленского к прекращению огня.
"Трамп прав: Зеленский заговорил о мире только после его победы на выборах — задергался, что денежный кран вот-вот перекроют. Самое время договориться о мире и спасти побольше жизней", — написал один из комментаторов.
"Трамп прав: Зеленский заговорил о мире только после его победы на выборах — задергался, что денежный кран вот-вот перекроют. Самое время договориться о мире и спасти побольше жизней", — написал один из комментаторов.
"Зеленский же наотрез отказывался от любого компромисса и мирного соглашения с Россией. Почему же сейчас пошел на попятный? Потому что подачки иссякают", — отметил другой.
"Путин еще давно предлагал мирный план и даже был согласен вывести войска, но Борис (Джонсон - Прим.ред) убедил Зеленского порвать все договоренности в клочья. Еще бы, ведь тогда стиральная машина для отмывания денег выключилась бы!" — поддержал третий.
"Ну теперь уж Зеленскому точно придется раскошелиться на костюм!" — сыронизировал еще один из пользователей.
"Украинские националисты должны понять, что если они хотят, чтобы их страна в принципе выжила и если хотят сохранить над ней хоть какой-то контроль, то им нужны хорошие отношения с Россией", — заключили читатели.
На прошлой неделе Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ознакомилась с заявлением Трампа. Он подчеркнул, что условия для проведения мирных переговоров озвучил Владимир Путин, но Украина продолжает отказываться от диалога. По словам Пескова, Зеленскому достаточно отменить декрет о запрете переговоров и дать указание о возобновлении диалога "на базе стамбульских договоренностей с учетом реалий, складывающихся на земле".
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"Путин еще давно предлагал мирный план и даже был согласен вывести войска, но Борис (Джонсон - Прим.ред) убедил Зеленского порвать все договоренности в клочья. Еще бы, ведь тогда стиральная машина для отмывания денег выключилась бы!" — поддержал третий.
"Ну теперь уж Зеленскому точно придется раскошелиться на костюм!" — сыронизировал еще один из пользователей.
"Украинские националисты должны понять, что если они хотят, чтобы их страна в принципе выжила и если хотят сохранить над ней хоть какой-то контроль, то им нужны хорошие отношения с Россией", — заключили читатели.
На прошлой неделе Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ознакомилась с заявлением Трампа. Он подчеркнул, что условия для проведения мирных переговоров озвучил Владимир Путин, но Украина продолжает отказываться от диалога. По словам Пескова, Зеленскому достаточно отменить декрет о запрете переговоров и дать указание о возобновлении диалога "на базе стамбульских договоренностей с учетом реалий, складывающихся на земле".
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>