https://ria.ru/20241210/ukraina-1988383560.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.12.2024

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровненской, Волынской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области,... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:11

2024-12-10T14:11

2024-12-10T14:11

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровненской, Волынской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – около 14.00 мск. Ранее во вторник тревога была объявлена в Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской областях Украины. Спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф