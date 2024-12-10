https://ria.ru/20241210/ukraina-1988383560.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.12.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровненской, Волынской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области,... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:11
2024-12-10T14:11
2024-12-10T14:11
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровненской, Волынской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – около 14.00 мск. Ранее во вторник тревога была объявлена в Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской областях Украины. Спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Черниговской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу