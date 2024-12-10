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Немецкий политик признал трудное положение Украины на фронте - РИА Новости, 10.12.2024
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11:34 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/ukraina-1988347658.html
Немецкий политик признал трудное положение Украины на фронте
Немецкий политик признал трудное положение Украины на фронте - РИА Новости, 10.12.2024
Немецкий политик признал трудное положение Украины на фронте
Кандидат на пост канцлера Германии от партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц признал, что положение на фронте затруднительно для Украины. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T11:34
2024-12-10T11:34
в мире
украина
россия
германия
фридрих мерц
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владимир зеленский
хдс/хсс
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Кандидат на пост канцлера Германии от партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц признал, что положение на фронте затруднительно для Украины. В понедельник политик прибыл с необъявленным визитом в Киев и провел встречу с Владимиром Зеленским. "Ситуация затруднительная. Россия прочно закрепилась в некоторых частях...", - оценил Мерц положение на фронте в интервью немецкой газете Bild. Политик заявил, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, "кажется, полон решимости что-то предпринять" для урегулирования ситуации на Украине. Однако, по его мнению, пока непонятно, какие методы будет использовать будущий американский президент. Мерц не исключил, что Трамп прибегнет к "угрозе масштабно нарастить военный потенциал Украины". "Ясно, что Трамп собирается добиваться прямого контакта с Россией. Но стало ясно также и то, что он пытался вовлечь Украину и Францию в свои замыслы", - заявил Мерц в свете встречи Трампа с Зеленскими и президентом Франции Эммануэлем Макроном в субботу в Париже. Ранее Мерц в ходе визита в Киев в понедельник предложил Зеленскому сформировать европейскую контактную группу для координации поддержки Украины. Мерц считается главным оппонентом Шольца на предстоящих выборах в Германии. По данным последнего опроса института исследования общественного мнения INSA, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на выборах готовы поддержать 31,5% избирателей, Альтернативу для Германии - 19,5%, Социал-демократическую партию (СДПГ) - 17%, "Зеленых" - 11,5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 8%. Покинувших коалицию свободных демократов (СвДП) поддерживают лишь 4,5% респондентов: с таким результатом они рискуют не пройти в парламент на предстоящих выборах. Избранный президент США Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.
https://ria.ru/20241210/vsu-1988310753.html
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в мире, украина, россия, германия, фридрих мерц, дональд трамп, владимир зеленский, хдс/хсс, bild
В мире, Украина, Россия, Германия, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ХДС/ХСС, Bild
Немецкий политик признал трудное положение Украины на фронте

Немецкий политик Мерц заявил, что положение на фронте затруднительно для Украины

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Кандидат на пост канцлера Германии от партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц признал, что положение на фронте затруднительно для Украины.
В понедельник политик прибыл с необъявленным визитом в Киев и провел встречу с Владимиром Зеленским.
Сальдо: ВСУ готовят Херсон к противодействию российским военным - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
ВСУ готовят Херсон к противодействию российским военным, заявил Сальдо
Вчера, 08:19
"Ситуация затруднительная. Россия прочно закрепилась в некоторых частях...", - оценил Мерц положение на фронте в интервью немецкой газете Bild.
Политик заявил, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, "кажется, полон решимости что-то предпринять" для урегулирования ситуации на Украине. Однако, по его мнению, пока непонятно, какие методы будет использовать будущий американский президент. Мерц не исключил, что Трамп прибегнет к "угрозе масштабно нарастить военный потенциал Украины".
"Ясно, что Трамп собирается добиваться прямого контакта с Россией. Но стало ясно также и то, что он пытался вовлечь Украину и Францию в свои замыслы", - заявил Мерц в свете встречи Трампа с Зеленскими и президентом Франции Эммануэлем Макроном в субботу в Париже.
Ранее Мерц в ходе визита в Киев в понедельник предложил Зеленскому сформировать европейскую контактную группу для координации поддержки Украины.
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Кадыров сделал новое заявление о ВСУ
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Мерц считается главным оппонентом Шольца на предстоящих выборах в Германии. По данным последнего опроса института исследования общественного мнения INSA, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на выборах готовы поддержать 31,5% избирателей, Альтернативу для Германии - 19,5%, Социал-демократическую партию (СДПГ) - 17%, "Зеленых" - 11,5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 8%. Покинувших коалицию свободных демократов (СвДП) поддерживают лишь 4,5% респондентов: с таким результатом они рискуют не пройти в парламент на предстоящих выборах.
Избранный президент США Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
От Трампа не зависит приглашение Украины в НАТО, заявил Зеленский
9 декабря, 15:18
 
В миреУкраинаРоссияГерманияФридрих МерцДональд ТрампВладимир ЗеленскийХДС/ХССBild
 
 
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