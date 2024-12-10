Немецкий политик признал трудное положение Украины на фронте
Немецкий политик Мерц заявил, что положение на фронте затруднительно для Украины
© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Кандидат на пост канцлера Германии от партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц признал, что положение на фронте затруднительно для Украины.
В понедельник политик прибыл с необъявленным визитом в Киев и провел встречу с Владимиром Зеленским.
Политик заявил, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, "кажется, полон решимости что-то предпринять" для урегулирования ситуации на Украине. Однако, по его мнению, пока непонятно, какие методы будет использовать будущий американский президент. Мерц не исключил, что Трамп прибегнет к "угрозе масштабно нарастить военный потенциал Украины".
"Ясно, что Трамп собирается добиваться прямого контакта с Россией. Но стало ясно также и то, что он пытался вовлечь Украину и Францию в свои замыслы", - заявил Мерц в свете встречи Трампа с Зеленскими и президентом Франции Эммануэлем Макроном в субботу в Париже.
Ранее Мерц в ходе визита в Киев в понедельник предложил Зеленскому сформировать европейскую контактную группу для координации поддержки Украины.
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Мерц считается главным оппонентом Шольца на предстоящих выборах в Германии. По данным последнего опроса института исследования общественного мнения INSA, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на выборах готовы поддержать 31,5% избирателей, Альтернативу для Германии - 19,5%, Социал-демократическую партию (СДПГ) - 17%, "Зеленых" - 11,5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 8%. Покинувших коалицию свободных демократов (СвДП) поддерживают лишь 4,5% респондентов: с таким результатом они рискуют не пройти в парламент на предстоящих выборах.
Избранный президент США Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.