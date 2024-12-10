Украинцам начали отказывать в предоставлении убежища, пишет Politico
Некоторые страны начали отказывать в убежище людям с Западной Украины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте "Медыка — Шегини" на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте "Медыка — Шегини" на польско-украинской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Некоторые страны начали отказывать людям с Западной Украины в предоставлении убежища, утверждая, что они проживают достаточно далеко от линии фронта, сообщает издание Politico.
Норвегия изменила правила для беженцев с Украины
27 сентября, 15:27
"Ряд стран также начинает отказывать в убежище людям с Западной Украины, мотивируя это тем, что они находятся достаточно далеко от линии фронта", — говорится в сообщении.
Кроме того, как заявил изданию глава Всемирного украинского конгресса Пол Грод, "дверной коврик" стран ЕС уже становится "обтрепанным" из-за потока украинских беженцев. Он отметил, что политика чешских, венгерских и норвежских властей, ограничивающая возможность многократного въезда и выезда украинцев из этих стран, "вызывает сильное напряжение" у беженцев, желающих навестить своих сыновей, отцов и мужей, которые не могут покинуть Украину на праздники.
Украинские переселенцы в ЕС имеют право получить временный вид на жительство. Во Франции их размещение осуществляется на основе посредничества в аренде: благодаря государственным субсидиям ассоциации арендуют квартиры, которые они предоставляют украинцам. Согласно префектуре, власти сокращают поддержку системы срочного арендного расселения, которой пользовались украинцы.
С конца февраля 2022 года около 6,7 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным ООН, обезлюдели, молодежь уехала, а пожилые люди в основном остались, сообщали в ООН.
В конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого числа пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.