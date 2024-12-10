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Украинцам начали отказывать в предоставлении убежища, пишет Politico - РИА Новости, 10.12.2024
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10:59 10.12.2024 (обновлено: 13:39 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/ukraina-1988339686.html
Украинцам начали отказывать в предоставлении убежища, пишет Politico
Украинцам начали отказывать в предоставлении убежища, пишет Politico - РИА Новости, 10.12.2024
Украинцам начали отказывать в предоставлении убежища, пишет Politico
Некоторые страны начали отказывать людям с Западной Украины в предоставлении убежища, утверждая, что они проживают достаточно далеко от линии фронта, сообщает... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T10:59
2024-12-10T13:39
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Некоторые страны начали отказывать людям с Западной Украины в предоставлении убежища, утверждая, что они проживают достаточно далеко от линии фронта, сообщает издание Politico. В последнее время все больше европейских стран, включая Норвегию, Венгрию и Чехию, начали сокращать поддержку беженцев с Украины. "Ряд стран также начинает отказывать в убежище людям с Западной Украины, мотивируя это тем, что они находятся достаточно далеко от линии фронта", — говорится в сообщении. Кроме того, как заявил изданию глава Всемирного украинского конгресса Пол Грод, "дверной коврик" стран ЕС уже становится "обтрепанным" из-за потока украинских беженцев. Он отметил, что политика чешских, венгерских и норвежских властей, ограничивающая возможность многократного въезда и выезда украинцев из этих стран, "вызывает сильное напряжение" у беженцев, желающих навестить своих сыновей, отцов и мужей, которые не могут покинуть Украину на праздники. Украинские переселенцы в ЕС имеют право получить временный вид на жительство. Во Франции их размещение осуществляется на основе посредничества в аренде: благодаря государственным субсидиям ассоциации арендуют квартиры, которые они предоставляют украинцам. Согласно префектуре, власти сокращают поддержку системы срочного арендного расселения, которой пользовались украинцы. С конца февраля 2022 года около 6,7 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным ООН, обезлюдели, молодежь уехала, а пожилые люди в основном остались, сообщали в ООН. В конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого числа пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.
https://ria.ru/20240927/norvegija-1975083312.html
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в мире, украина, норвегия, венгрия, элла либанова, евросоюз, оон, politico
В мире, Украина, Норвегия, Венгрия, Элла Либанова, Евросоюз, ООН, Politico
Украинцам начали отказывать в предоставлении убежища, пишет Politico

Некоторые страны начали отказывать в убежище людям с Западной Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте "Медыка — Шегини" на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте "Медыка — Шегини" на польско-украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Некоторые страны начали отказывать людям с Западной Украины в предоставлении убежища, утверждая, что они проживают достаточно далеко от линии фронта, сообщает издание Politico.
В последнее время все больше европейских стран, включая Норвегию, Венгрию и Чехию, начали сокращать поддержку беженцев с Украины.
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"Ряд стран также начинает отказывать в убежище людям с Западной Украины, мотивируя это тем, что они находятся достаточно далеко от линии фронта", — говорится в сообщении.
Кроме того, как заявил изданию глава Всемирного украинского конгресса Пол Грод, "дверной коврик" стран ЕС уже становится "обтрепанным" из-за потока украинских беженцев. Он отметил, что политика чешских, венгерских и норвежских властей, ограничивающая возможность многократного въезда и выезда украинцев из этих стран, "вызывает сильное напряжение" у беженцев, желающих навестить своих сыновей, отцов и мужей, которые не могут покинуть Украину на праздники.
Украинские переселенцы в ЕС имеют право получить временный вид на жительство. Во Франции их размещение осуществляется на основе посредничества в аренде: благодаря государственным субсидиям ассоциации арендуют квартиры, которые они предоставляют украинцам. Согласно префектуре, власти сокращают поддержку системы срочного арендного расселения, которой пользовались украинцы.
С конца февраля 2022 года около 6,7 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным ООН, обезлюдели, молодежь уехала, а пожилые люди в основном остались, сообщали в ООН.
В конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого числа пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.
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