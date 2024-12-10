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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.12.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской областях Украины, а также в... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T10:51
2024-12-10T10:51
2024-12-10T10:51
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – около 10.35 мск. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241208/odessa-1987588216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу