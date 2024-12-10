Российские производители полностью обеспечили потребности АПК в удобрениях
РАПУ: российские производители на 100% обеспечили потребность АПК в удобрениях
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода по производству удобрений
Сотрудник на территории завода по производству удобрений. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские производители на 100% обеспечили потребность АПК России в минеральных удобрениях и уже начали поставки под весенние полевые работы, сообщает пресс-служба Российской ассоциации производителей удобрений.
По данным ассоциации, в структуре потребления удобрений около 50% пришлось на азотные, 45% – на фосфорсодержащие, и около 5% – на калийные удобрения. География потребления не претерпела существенных изменений, по сравнению с прошлыми годами: более трети объема приобретены сельхозпредприятиями Центрального федерального округа, около 30% – фермерами ЮФО и СКФО, более 15% – хозяйствами Поволжья.
"Со своей основной задачей по надежному и бесперебойному обеспечению приоритетного внутреннего рынка минеральными удобрениями наша индустрия традиционно справилась заблаговременно", - сказал президент РАПУ Андрей Гурьев, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что ситуация с минеральными удобрениями в России стабильная, дефицита удобрений нет и не предвидится.
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"Благодаря масштабным инвестициям и вводам новых производств и логистических мощностей, которые только за последние 10 лет превысили 1,8 триллиона рублей, мы готовы обеспечить любой растущий спрос на стратегически важном внутреннем рынке. Сегодня в стадии реализации находятся инвестиционные проекты еще на 1,7 триллиона рублей", - отметил Гурьев.
При этом он добавил, что аграриям настоятельно рекомендуют закупать удобрения заблаговременно, чтобы исключить ажиотажный спрос и сверхнагрузки на транспортные сети в период пикового спроса.
"В конечном счете, заблаговременные закупки способствуют своевременному получению и внесению удобрений, что положительно сказывается на урожае", - резюмировал президент РАПУ.