https://ria.ru/20241210/udobreniya-1988342574.html

Российские производители полностью обеспечили потребности АПК в удобрениях

Российские производители полностью обеспечили потребности АПК в удобрениях - РИА Новости, 10.12.2024

Российские производители полностью обеспечили потребности АПК в удобрениях

Российские производители на 100% обеспечили потребность АПК России в минеральных удобрениях и уже начали поставки под весенние полевые работы, сообщает... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T11:11

2024-12-10T11:11

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские производители на 100% обеспечили потребность АПК России в минеральных удобрениях и уже начали поставки под весенние полевые работы, сообщает пресс-служба Российской ассоциации производителей удобрений. По данным ассоциации, в структуре потребления удобрений около 50% пришлось на азотные, 45% – на фосфорсодержащие, и около 5% – на калийные удобрения. География потребления не претерпела существенных изменений, по сравнению с прошлыми годами: более трети объема приобретены сельхозпредприятиями Центрального федерального округа, около 30% – фермерами ЮФО и СКФО, более 15% – хозяйствами Поволжья. "Со своей основной задачей по надежному и бесперебойному обеспечению приоритетного внутреннего рынка минеральными удобрениями наша индустрия традиционно справилась заблаговременно", - сказал президент РАПУ Андрей Гурьев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что ситуация с минеральными удобрениями в России стабильная, дефицита удобрений нет и не предвидится. "Благодаря масштабным инвестициям и вводам новых производств и логистических мощностей, которые только за последние 10 лет превысили 1,8 триллиона рублей, мы готовы обеспечить любой растущий спрос на стратегически важном внутреннем рынке. Сегодня в стадии реализации находятся инвестиционные проекты еще на 1,7 триллиона рублей", - отметил Гурьев. При этом он добавил, что аграриям настоятельно рекомендуют закупать удобрения заблаговременно, чтобы исключить ажиотажный спрос и сверхнагрузки на транспортные сети в период пикового спроса. "В конечном счете, заблаговременные закупки способствуют своевременному получению и внесению удобрений, что положительно сказывается на урожае", - резюмировал президент РАПУ.

https://ria.ru/20241126/minselkhoz-1985702000.html

https://ria.ru/20241122/udobreniya-1985108538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, скфо, поволжье, андрей гурьев