https://ria.ru/20241210/udmurtiya-1988435104.html

В Удмуртии принят закон о снижении налогов для новых категорий бизнеса

В Удмуртии принят закон о снижении налогов для новых категорий бизнеса - РИА Новости, 10.12.2024

В Удмуртии принят закон о снижении налогов для новых категорий бизнеса

Госсовет Удмуртии поддержал законопроект о снижении налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения до 2030 года для новых категорий плательщиков,... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:15

2024-12-10T16:15

2024-12-10T16:15

удмуртская республика

удмуртская республика (удмуртия)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602469236_49:500:2802:2048_1920x0_80_0_0_7fe3e8289166eb70b3ce415fa3d7b98a.jpg

УФА, 10 дек - РИА Новости. Госсовет Удмуртии поддержал законопроект о снижении налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения до 2030 года для новых категорий плательщиков, сообщает пресс-служба главы республики. "Новые пониженные ставки в размере 1% при объекте налогообложения "Доходы" и 5% при "Доходы минус расходы" предусмотрены для тех, кто "на старте". А именно, для индивидуальных предпринимателей и организаций, впервые зарегистрированных на территории республики до 2030 года. Также новой категорией для применения пониженных ставок по УСН являются предприниматели, осуществляющие деятельность с использованием инновационных технологий и входящие в реестр малых технологических компаний, формируемый министерством экономического развития РФ", - говорится в сообщении. Компании, реализующие на территории Удмуртии инвестиционные проекты, связанные с осуществлением капитальных вложений в индустриальные парки, промышленные технопарки, транспортно-логистические центры и заключившие с 1 января 2024 года инвестиционное соглашение с министерством экономики республики имеют право на применение пониженных налоговых ставок по УСН, информируют региональные власти. Законопроектом предусмотрена категория предпринимателей-участников специальной военной операции. "Участники СВО и члены их семей сегодня особенно нуждаются в нашей поддержке. Такая налоговая преференция будет способствовать социальной адаптации после возвращения из зоны конфликта и стимулировать начать или продолжить "свое дело", - приводятся слова министра экономики Удмуртии Анны Слугиной. В пресс-службе добавили, что в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации по уплате НДС предпринимателями, применяющими УСН, для налогоплательщиков Удмуртской Республики, попадающих под данную категорию, также предусмотрена налоговая преференция. В 2025 году для них ставки составят 4 и 10% при объекте налогообложения "Доходы" и "Доходы минус расходы" вместо 6 и 15% соответственно. "Напомним, что в Удмуртии льготы по УСН действуют для ряда других категорий предпринимателей. Так, до 2030 года продлены пониженные налоговые ставки для социальных предпринимателей: 1% по УСН "Доходы" и 5% по УСН "Доходы минус расходы". Сегодня в Удмуртии такой статус имеют 134 индивидуальных предпринимателей и организаций. Льготы по УСН продлены для тех, кто "релоцирует" бизнес в республику. Начиная с 2020 года таких предпринимателей, зарегистрированных в Удмуртии, уже более 10 тысяч", - говорится в релизе. До 2027 года для ИП и ИП – глав крестьянских (фермерских) хозяйств, ранее зарегистрированных в качестве ИП, но прекративших свою деятельность и вновь зарегистрировавшихся в качестве ИП в Удмуртии в период с 2022 по 2027 год, также предусмотрена налоговая льгота в размере 1 и 5% по УСН, отметили в пресс-службе. "В Удмуртии для бизнеса создаются комфортные условия. Обо всех мерах поддержки в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" можно узнать на сайте Корпорации развития Удмуртской Республики", - сообщила пресс-служба руководителя республики.

https://ria.ru/20241123/udmurtija-1985354776.html

https://ria.ru/20241122/gazifikatsiya-1985205575.html

удмуртская республика (удмуртия)

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удмуртская республика (удмуртия), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)