Рейтинг@Mail.ru
В Верхневолжье улучшат материально-техническую базу 13 загородных лагерей - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
18:46 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/tver-1988486542.html
В Верхневолжье улучшат материально-техническую базу 13 загородных лагерей
В Верхневолжье улучшат материально-техническую базу 13 загородных лагерей - РИА Новости, 10.12.2024
В Верхневолжье улучшат материально-техническую базу 13 загородных лагерей
В следующем году в Тверской области 13 муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей получат поддержку из областного бюджета на укрепление... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T18:46
2024-12-10T18:46
тверская область
тверь
игорь руденя
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988485379_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_2f67bb414a0f0b9741e1fd163b500e14.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В следующем году в Тверской области 13 муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей получат поддержку из областного бюджета на укрепление материально-технической базы, сообщает пресс-служба регионального правительства. Решение принято на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени. Задачи по развитию лагерей детского отдыха перед профильным ведомством и муниципалитетами была поставлена главой региона. "Надеемся, что эта современная инфраструктура позволит создать условия для того, чтобы в лагерях смогли отдохнуть больше детей, а также для их интересного времяпрепровождения там", - приводит пресс-служба слова Рудени. Отмечается, что в лагере "Лесная сказка" Бежецкого округа будет выполнен капремонт корпуса, заменены ограждение и автоматическая пожарная сигнализация (АПС). В лагерях "Радуга" Бологовского округа и "Чайка" Вышневолоцкого округа установят спортивные площадки. На территории "Буревестника" Калязинского округа появится беседка. Также будет закуплено кухонное оборудование, заменена АПС. Приобретение мебели, спортивного инвентаря и кухонного оборудования предусмотрено для лагеря "Чайка" Осташковского округа. В лагере "Орлёнок" Рамешковского округа запланирован капитальный ремонт корпуса, включая кровлю. Лагерь "Зарница" Ржевского округа получит поддержку на установку видеонаблюдения, шести беседок, приобретение мебели и кухонного оборудования. Работы также будут проведены в шести загородных лагерях города Твери. В "Романтике" заменят АПС, в "Ровеснике" установят 10 беседок и обновят кухонное оборудование, в "Дружбе" предусмотрена замена оконных блоков и закупка кухонного оборудования, в "Звёздном" - установка трех беседок и приобретение оборудования для кухни. В лагерь "Родники" поступят новые палатки. Большой объем работ запланирован в "Спутнике". Это замена ограждения, капитальный ремонт пищеблока и закупка для него оборудования, установка спортивной и танцевальной площадок, а также приобретение мебели. Все работы планируется выполнить до начала летней оздоровительной кампании 2025 года. В пресс-службе напомнили, что в этом году Верхневолжье заняло первое место среди субъектов Центрального федерального округа на всероссийском смотре-конкурсе по определению лучших регионов Российской Федерации в сфере организации летнего отдыха подрастающего поколения. Прошедшим летом во всех муниципалитетах региона свои двери для ребят открыли 949 лагерей, в которых отдохнули 71 992 ребенка, что составляет 51% от общего числа юных жителей Тверской области.
https://ria.ru/20241210/programma-1988384432.html
https://ria.ru/20241209/rudenya-1988224236.html
тверь
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988485379_0:0:1093:819_1920x0_80_0_0_7855e15a2ec550d1ecd35cdd80a32b8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверь, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Тверская область
В Верхневолжье улучшат материально-техническую базу 13 загородных лагерей

В Тверской области улучшат материально-техническую базу 13 загородных лагерей

© Фото : Правительство Тверской областиЗаседание Правительства Тверской области
Заседание Правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : Правительство Тверской области
Заседание Правительства Тверской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В следующем году в Тверской области 13 муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей получат поддержку из областного бюджета на укрепление материально-технической базы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение принято на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени. Задачи по развитию лагерей детского отдыха перед профильным ведомством и муниципалитетами была поставлена главой региона.
Заседание Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Адресная инвестпрограмма сформирована в Верхневолжье на 2025-2027 годы
Вчера, 14:15
"Надеемся, что эта современная инфраструктура позволит создать условия для того, чтобы в лагерях смогли отдохнуть больше детей, а также для их интересного времяпрепровождения там", - приводит пресс-служба слова Рудени.
Отмечается, что в лагере "Лесная сказка" Бежецкого округа будет выполнен капремонт корпуса, заменены ограждение и автоматическая пожарная сигнализация (АПС). В лагерях "Радуга" Бологовского округа и "Чайка" Вышневолоцкого округа установят спортивные площадки. На территории "Буревестника" Калязинского округа появится беседка. Также будет закуплено кухонное оборудование, заменена АПС.
Приобретение мебели, спортивного инвентаря и кухонного оборудования предусмотрено для лагеря "Чайка" Осташковского округа. В лагере "Орлёнок" Рамешковского округа запланирован капитальный ремонт корпуса, включая кровлю. Лагерь "Зарница" Ржевского округа получит поддержку на установку видеонаблюдения, шести беседок, приобретение мебели и кухонного оборудования.
Работы также будут проведены в шести загородных лагерях города Твери. В "Романтике" заменят АПС, в "Ровеснике" установят 10 беседок и обновят кухонное оборудование, в "Дружбе" предусмотрена замена оконных блоков и закупка кухонного оборудования, в "Звёздном" - установка трех беседок и приобретение оборудования для кухни. В лагерь "Родники" поступят новые палатки. Большой объем работ запланирован в "Спутнике". Это замена ограждения, капитальный ремонт пищеблока и закупка для него оборудования, установка спортивной и танцевальной площадок, а также приобретение мебели.
Все работы планируется выполнить до начала летней оздоровительной кампании 2025 года.
В пресс-службе напомнили, что в этом году Верхневолжье заняло первое место среди субъектов Центрального федерального округа на всероссийском смотре-конкурсе по определению лучших регионов Российской Федерации в сфере организации летнего отдыха подрастающего поколения.
Прошедшим летом во всех муниципалитетах региона свои двери для ребят открыли 949 лагерей, в которых отдохнули 71 992 ребенка, что составляет 51% от общего числа юных жителей Тверской области.
В Твери открыли стелы погибшим выпускникам суворовского военного училища - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В Твери открыли стелы погибшим выпускникам суворовского военного училища
9 декабря, 17:39
 
Тверская областьТверьИгорь РуденяТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала