https://ria.ru/20241210/tver-1988486542.html

В Верхневолжье улучшат материально-техническую базу 13 загородных лагерей

В Верхневолжье улучшат материально-техническую базу 13 загородных лагерей - РИА Новости, 10.12.2024

В Верхневолжье улучшат материально-техническую базу 13 загородных лагерей

В следующем году в Тверской области 13 муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей получат поддержку из областного бюджета на укрепление... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T18:46

2024-12-10T18:46

2024-12-10T18:46

тверская область

тверь

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В следующем году в Тверской области 13 муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей получат поддержку из областного бюджета на укрепление материально-технической базы, сообщает пресс-служба регионального правительства. Решение принято на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени. Задачи по развитию лагерей детского отдыха перед профильным ведомством и муниципалитетами была поставлена главой региона. "Надеемся, что эта современная инфраструктура позволит создать условия для того, чтобы в лагерях смогли отдохнуть больше детей, а также для их интересного времяпрепровождения там", - приводит пресс-служба слова Рудени. Отмечается, что в лагере "Лесная сказка" Бежецкого округа будет выполнен капремонт корпуса, заменены ограждение и автоматическая пожарная сигнализация (АПС). В лагерях "Радуга" Бологовского округа и "Чайка" Вышневолоцкого округа установят спортивные площадки. На территории "Буревестника" Калязинского округа появится беседка. Также будет закуплено кухонное оборудование, заменена АПС. Приобретение мебели, спортивного инвентаря и кухонного оборудования предусмотрено для лагеря "Чайка" Осташковского округа. В лагере "Орлёнок" Рамешковского округа запланирован капитальный ремонт корпуса, включая кровлю. Лагерь "Зарница" Ржевского округа получит поддержку на установку видеонаблюдения, шести беседок, приобретение мебели и кухонного оборудования. Работы также будут проведены в шести загородных лагерях города Твери. В "Романтике" заменят АПС, в "Ровеснике" установят 10 беседок и обновят кухонное оборудование, в "Дружбе" предусмотрена замена оконных блоков и закупка кухонного оборудования, в "Звёздном" - установка трех беседок и приобретение оборудования для кухни. В лагерь "Родники" поступят новые палатки. Большой объем работ запланирован в "Спутнике". Это замена ограждения, капитальный ремонт пищеблока и закупка для него оборудования, установка спортивной и танцевальной площадок, а также приобретение мебели. Все работы планируется выполнить до начала летней оздоровительной кампании 2025 года. В пресс-службе напомнили, что в этом году Верхневолжье заняло первое место среди субъектов Центрального федерального округа на всероссийском смотре-конкурсе по определению лучших регионов Российской Федерации в сфере организации летнего отдыха подрастающего поколения. Прошедшим летом во всех муниципалитетах региона свои двери для ребят открыли 949 лагерей, в которых отдохнули 71 992 ребенка, что составляет 51% от общего числа юных жителей Тверской области.

https://ria.ru/20241210/programma-1988384432.html

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тверь

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тверь, игорь руденя, тверская область