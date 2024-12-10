https://ria.ru/20241210/turtsiya-1988517537.html

Глава МИД Турции заявил об угрозе будущему Сирии со стороны Израиля

Глава МИД Турции заявил об угрозе будущему Сирии со стороны Израиля - РИА Новости, 10.12.2024

Глава МИД Турции заявил об угрозе будущему Сирии со стороны Израиля

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль угрожает будущему Сирии, Турция "будет рядом с сирийскими братьями". РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T23:04

2024-12-10T23:04

2024-12-10T23:23

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хакан фидан

обострение ситуации в сирии — 2024

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АНКАРА, 10 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль угрожает будущему Сирии, Турция "будет рядом с сирийскими братьями".Турция решительно осуждает вступление Израиля в зону разделения между Израилем и Сирией и его продвижение на сирийскую территорию, говорится в заявлении МИД страны."Когда международное сообщество бросило сирийский народ на произвол судьбы, Турция оказалась единственной страной, которая встала на сторону сирийцев. Теперь сирийцы могут спокойно вернуться в свою страну. Мы не хотим видеть Сирию, которая порождает нестабильность. Мы готовы работать со всеми сторонами, чтобы создать мирную Сирию без дискриминации по религиозному признаку и идентичности. Мы выступаем за очищение Сирии от терроризма", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства, выступая на Генеральной ассамблее Великого национального собрания (парламента) Турции в рамках слушаний по бюджету на 2025 год.По его словам, "Израиль, вторгшийся на сирийскую территорию, своим оккупационным менталитетом покушается на суверенитет и территориальную целостность Сирии"."Израильская агрессия, зверства и беззаконие продолжаются и угрожают будущему Турции. Как Турция, мы всегда будем рядом с нашими сирийскими братьями и сестрами", - сказал он.

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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в мире, турция, сирия, израиль, хакан фидан, обострение ситуации в сирии — 2024