https://ria.ru/20241210/turtsija-1988494986.html

Турция готова оказать поддержку Сирии, заявил Эрдоган

Турция готова оказать поддержку Сирии, заявил Эрдоган - РИА Новости, 10.12.2024

Турция готова оказать поддержку Сирии, заявил Эрдоган

Турция готова оказать любую необходимую поддержку Сирии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T19:21

2024-12-10T19:21

2024-12-10T19:21

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АНКАРА, 10 дек - РИА Новости. Турция готова оказать любую необходимую поддержку Сирии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Турция с Божьей помощью продолжит поддерживать сирийский народ в новый период. Мы окажем нашим сирийским братьям и сестрам всю необходимую поддержку", - заявил турецкий лидер, выступая во вторник на конференции с участием послов Турции. Он также заявил, что для Турции, как и для Сирии, "очень и очень важно сохранение территориальной целостности и суверенитета Ирака". В воскресенье захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/erdogan-1988268579.html

https://ria.ru/20241209/erdogan-1988272166.html

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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации в сирии — 2024