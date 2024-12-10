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Турция готова оказать поддержку Сирии, заявил Эрдоган - РИА Новости, 10.12.2024
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19:21 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/turtsija-1988494986.html
Турция готова оказать поддержку Сирии, заявил Эрдоган
Турция готова оказать поддержку Сирии, заявил Эрдоган - РИА Новости, 10.12.2024
Турция готова оказать поддержку Сирии, заявил Эрдоган
Турция готова оказать любую необходимую поддержку Сирии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T19:21
2024-12-10T19:21
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сирия
башар асад
реджеп тайип эрдоган
обострение ситуации в сирии — 2024
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АНКАРА, 10 дек - РИА Новости. Турция готова оказать любую необходимую поддержку Сирии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Турция с Божьей помощью продолжит поддерживать сирийский народ в новый период. Мы окажем нашим сирийским братьям и сестрам всю необходимую поддержку", - заявил турецкий лидер, выступая во вторник на конференции с участием послов Турции. Он также заявил, что для Турции, как и для Сирии, "очень и очень важно сохранение территориальной целостности и суверенитета Ирака". В воскресенье захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/erdogan-1988268579.html
https://ria.ru/20241209/erdogan-1988272166.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Турция готова оказать поддержку Сирии, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция готова оказать любую необходимую поддержку Сирии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 10 дек - РИА Новости. Турция готова оказать любую необходимую поддержку Сирии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Турция с Божьей помощью продолжит поддерживать сирийский народ в новый период. Мы окажем нашим сирийским братьям и сестрам всю необходимую поддержку", - заявил турецкий лидер, выступая во вторник на конференции с участием послов Турции.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Эрдоган обвинил Асада в бегстве из Сирии
9 декабря, 19:59
Он также заявил, что для Турции, как и для Сирии, "очень и очень важно сохранение территориальной целостности и суверенитета Ирака".
В воскресенье захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Судьбу Сирии должны решать сами сирийцы, заявил Эрдоган
9 декабря, 20:25
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Эрдоган обсудил с генсеком НАТО ситуацию в Сирии
Вчера, 12:40
 
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