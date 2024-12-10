https://ria.ru/20241210/tsivileva-1988513138.html

Цивилева призвала ввести стандарт мер поддержки ветеранов СВО в регионах

Цивилева призвала ввести стандарт мер поддержки ветеранов СВО в регионах - РИА Новости, 10.12.2024

Цивилева призвала ввести стандарт мер поддержки ветеранов СВО в регионах

Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева в своем Telegram-канале заявила о необходимости... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T21:57

2024-12-10T21:57

2024-12-10T21:57

общество

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева в своем Telegram-канале заявила о необходимости установления единого минимального социального стандарта мер поддержки ветеранов СВО на региональном уровне во всех субъектах РФ. Цивилева приняла участие в совещании по соблюдению прав участников, ветеранов СВО и членов их семей в Генеральной прокуратуре РФ. "Сохраняется потребность в синхронизации на уровне страны мер поддержки ветеранов СВО и членов их семей. Считаю необходимым установить единый минимальный социальный стандарт мер поддержки героев на региональном уровне во всех субъектах РФ. Имеют место случаи несправедливого отношения при трудоустройстве и обучении ветеранов с инвалидностью. Таких прецедентов немного, но не обращать внимания на них недопустимо. Необходим только адресный подход и патронаж каждого ветерана, каждой семьи", - написала замминистра. Цивилева также рассказала о налаживании бесшовного взаимодействия фонда "Защитники Отечества" с Минобороны РФ. Благодаря этому, в частности, с августа 2024 года в разы увеличены выдачи удостоверений ветеранов боевых действий, практически закрыт вопрос с оформлением таких документов бывшим сотрудникам частных военных компаний и защитникам Донбасса. "За полтора года фонд продемонстрировал очень хорошие результаты работы. Так, по количеству ветеранов и членов их семей, состоящих на социальном сопровождении, целевые показатели выполнены на 152%, по психолого-психотерапевтической помощи - на 98%, по обеспечению техническими средствами реабилитации - на 94%, по адаптации жилых помещений - на 98%", - сообщила Цивилева. Участники совещания также обсудили создание программы госгарантий с акцентом на медицинскую реабилитацию и медико-психологическое консультирование, что позволит закрыть потребности ветеранов и их близких, добавила замминистра. "Работа продолжается, есть вопросы, требующие оперативного разрешения. Необходимо наладить постоянное межведомственное взаимодействие всех органов государственной власти, в том числе с военной прокуратурой, органами по надзору за соблюдением прав граждан. Подчеркну, что необходимо выстроить эффективное сотрудничество, чтобы общими усилиями выработать механизмы решения системных проблем, обеспечить участникам и ветеранам СВО, их семьям достойную поддержку", - заключила Цивилева.

https://ria.ru/20241209/vyplaty-1988228173.html

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общество, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)