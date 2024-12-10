https://ria.ru/20241210/telekanal-1988293670.html

В Госдуме предложили создать федеральный семейный телеканал

В Госдуме предложили создать федеральный семейный телеканал - РИА Новости, 10.12.2024

В Госдуме предложили создать федеральный семейный телеканал

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") направила обращение министру цифрового развития, связи и... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T01:20

2024-12-10T01:20

2024-12-10T11:07

россия

яна лантратова

максут шадаев

госдума рф

общество

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") направила обращение министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву с предложением создать федеральный семейный телеканал, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть возможность создания федерального семейного телеканала, который станет платформой для реализации вышеизложенных идей и продвижения семейных ценностей в российском обществе", — сказано в письме. По мнению депутата Госдумы, создание подобного телеканала удовлетворит существующий общественный запрос и станет важным инструментом воспитания молодежи в духе традиционных семейных ценностей, укрепления семейных отношений, популяризации культурного наследия России и другого. "Я убеждена, что данный проект найдет широкий отклик среди миллионов российских семей и станет значительным шагом в развитии отечественного медиапространства", — отметила в обращении Лантратова.В письме сообщается, что данный проект может объединить лучшие практики тематических каналов и отдельных локальных инициатив на федеральном телевидении, предложив зрителям широкий спектр программ, направленных на укрепление семейных связей, популяризацию культурных и нравственных ориентиров, а также развитие у детей и родителей навыков содержательного совместного времяпрепровождения.

https://ria.ru/20241209/demografiya-1988200861.html

https://ria.ru/20240718/gosduma-1960456442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, яна лантратова, максут шадаев, госдума рф, общество