https://ria.ru/20241210/telekanal-1988293670.html
В Госдуме предложили создать федеральный семейный телеканал
В Госдуме предложили создать федеральный семейный телеканал - РИА Новости, 10.12.2024
В Госдуме предложили создать федеральный семейный телеканал
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") направила обращение министру цифрового развития, связи и... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T01:20
2024-12-10T01:20
2024-12-10T11:07
россия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") направила обращение министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву с предложением создать федеральный семейный телеканал, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть возможность создания федерального семейного телеканала, который станет платформой для реализации вышеизложенных идей и продвижения семейных ценностей в российском обществе", — сказано в письме. По мнению депутата Госдумы, создание подобного телеканала удовлетворит существующий общественный запрос и станет важным инструментом воспитания молодежи в духе традиционных семейных ценностей, укрепления семейных отношений, популяризации культурного наследия России и другого. "Я убеждена, что данный проект найдет широкий отклик среди миллионов российских семей и станет значительным шагом в развитии отечественного медиапространства", — отметила в обращении Лантратова.В письме сообщается, что данный проект может объединить лучшие практики тематических каналов и отдельных локальных инициатив на федеральном телевидении, предложив зрителям широкий спектр программ, направленных на укрепление семейных связей, популяризацию культурных и нравственных ориентиров, а также развитие у детей и родителей навыков содержательного совместного времяпрепровождения.
https://ria.ru/20241209/demografiya-1988200861.html
https://ria.ru/20240718/gosduma-1960456442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, яна лантратова, максут шадаев, госдума рф, общество
Россия, Яна Лантратова, Максут Шадаев, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили создать федеральный семейный телеканал
Депутат Лантратова предложила Минцифры создать федеральный семейный телеканал
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") направила обращение министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву с предложением создать федеральный семейный телеканал, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть возможность создания федерального семейного телеканала, который станет платформой для реализации вышеизложенных идей и продвижения семейных ценностей в российском обществе", — сказано в письме.
По мнению депутата Госдумы
, создание подобного телеканала удовлетворит существующий общественный запрос и станет важным инструментом воспитания молодежи в духе традиционных семейных ценностей, укрепления семейных отношений, популяризации культурного наследия России
и другого.
«
"Я убеждена, что данный проект найдет широкий отклик среди миллионов российских семей и станет значительным шагом в развитии отечественного медиапространства", — отметила в обращении Лантратова.
В письме сообщается, что данный проект может объединить лучшие практики тематических каналов и отдельных локальных инициатив на федеральном телевидении, предложив зрителям широкий спектр программ, направленных на укрепление семейных связей, популяризацию культурных и нравственных ориентиров, а также развитие у детей и родителей навыков содержательного совместного времяпрепровождения.