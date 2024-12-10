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В Госдуме предложили создать федеральный семейный телеканал - РИА Новости, 10.12.2024
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01:20 10.12.2024 (обновлено: 11:07 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/telekanal-1988293670.html
В Госдуме предложили создать федеральный семейный телеканал
В Госдуме предложили создать федеральный семейный телеканал - РИА Новости, 10.12.2024
В Госдуме предложили создать федеральный семейный телеканал
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") направила обращение министру цифрового развития, связи и... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T01:20
2024-12-10T11:07
россия
яна лантратова
максут шадаев
госдума рф
общество
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") направила обращение министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву с предложением создать федеральный семейный телеканал, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть возможность создания федерального семейного телеканала, который станет платформой для реализации вышеизложенных идей и продвижения семейных ценностей в российском обществе", — сказано в письме. По мнению депутата Госдумы, создание подобного телеканала удовлетворит существующий общественный запрос и станет важным инструментом воспитания молодежи в духе традиционных семейных ценностей, укрепления семейных отношений, популяризации культурного наследия России и другого. &quot;Я убеждена, что данный проект найдет широкий отклик среди миллионов российских семей и станет значительным шагом в развитии отечественного медиапространства&quot;, — отметила в обращении Лантратова.В письме сообщается, что данный проект может объединить лучшие практики тематических каналов и отдельных локальных инициатив на федеральном телевидении, предложив зрителям широкий спектр программ, направленных на укрепление семейных связей, популяризацию культурных и нравственных ориентиров, а также развитие у детей и родителей навыков содержательного совместного времяпрепровождения.
https://ria.ru/20241209/demografiya-1988200861.html
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россия, яна лантратова, максут шадаев, госдума рф, общество
Россия, Яна Лантратова, Максут Шадаев, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили создать федеральный семейный телеканал

Депутат Лантратова предложила Минцифры создать федеральный семейный телеканал

© Fotolia / Karelin Dmitriy Телевидение
Телевидение - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Fotolia / Karelin Dmitriy
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") направила обращение министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву с предложением создать федеральный семейный телеканал, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть возможность создания федерального семейного телеканала, который станет платформой для реализации вышеизложенных идей и продвижения семейных ценностей в российском обществе", — сказано в письме.
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По мнению депутата Госдумы, создание подобного телеканала удовлетворит существующий общественный запрос и станет важным инструментом воспитания молодежи в духе традиционных семейных ценностей, укрепления семейных отношений, популяризации культурного наследия России и другого.
«

"Я убеждена, что данный проект найдет широкий отклик среди миллионов российских семей и станет значительным шагом в развитии отечественного медиапространства", — отметила в обращении Лантратова.

В письме сообщается, что данный проект может объединить лучшие практики тематических каналов и отдельных локальных инициатив на федеральном телевидении, предложив зрителям широкий спектр программ, направленных на укрепление семейных связей, популяризацию культурных и нравственных ориентиров, а также развитие у детей и родителей навыков содержательного совместного времяпрепровождения.
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