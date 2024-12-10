https://ria.ru/20241210/tatarstan-1988501848.html

Татарстан в 2024 г введет 3,45 млн кв м жилья

Татарстан в 2024 г введет 3,45 млн кв м жилья - РИА Новости, 10.12.2024

Татарстан в 2024 г введет 3,45 млн кв м жилья

Татарстан по итогам 2024 года введет 3,45 миллиона квадратных метров жилья, больше, чем в 2023 году, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T20:07

2024-12-10T20:07

2024-12-10T20:07

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КАЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Татарстан по итогам 2024 года введет 3,45 миллиона квадратных метров жилья, больше, чем в 2023 году, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин. "На сегодняшний день ввели 3,2 миллиона квадратных метров жилья… В этом году 3,45 миллиона квадратных метров мы планируем (ввести), и эту планку мы выдержим, безусловно. Все показатели будут выполнены", - сказал Айзатуллин журналистам. Из общего объема сданного жилья по линии социальной ипотеки введено 142,9 тысячи квадратных метров, в многоквартирных домах по линии коммерческого строительства - 756,6 тысячи квадратных метров, в части индивидуального жилищного строительства - 2,3 миллиона квадратных метров. Министр напомнил, что с 2021 года в Татарстане ежегодно сдается более 3 миллионов квадратных метров жилья, и каждый год республика наращивает объемы. Так, в 2021 году было введено 3,01, в 2022 году - 3,09, в 2023 году - 3,43 миллиона квадратных метров жилья. По его словам, согласно статистике за январь-октябрь, по вводу жилья Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе и пятое место в РФ. Айзатуллин отметил, что в 2024 году совместно с заказчиками реализовано 44 республиканских программы, шесть национальных проектов и четыре государственные программы, внепрограммные мероприятия - всего почти 3,7 тысячи объектов на рекордную сумму 154,8 миллиарда рублей. Строительная отрасль в экономике республики, по информации министра, занимает важное место, на ее долю приходится 7% валового регионального продукта Татарстана. Прогнозный объем работ в строительстве в 2024 году составляет 813,6 миллиарда рублей. Это на 8% больше, чем в 2023 году.

https://ria.ru/20241206/svo-1987784870.html

https://ria.ru/20241203/fazleeva-1987018437.html

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россия, жилье, республика татарстан (татарстан)