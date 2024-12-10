https://ria.ru/20241210/svo-1988477036.html

Более 5,5 тыс т гумпомощи доставили в зону СВО из Орловской области

Более 5,5 тыс т гумпомощи доставили в зону СВО из Орловской области - РИА Новости, 10.12.2024

Более 5,5 тыс т гумпомощи доставили в зону СВО из Орловской области

Свыше 5,5 тысячи тонн гуманитарного груза отправлено военнослужащим спецоперации из Орловской области, региональный бизнес направил на помощь бойцам более 4... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T18:02

2024-12-10T18:02

2024-12-10T18:02

надежные люди

орловская область

андрей клычков

сво

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Свыше 5,5 тысячи тонн гуманитарного груза отправлено военнослужащим спецоперации из Орловской области, региональный бизнес направил на помощь бойцам более 4 миллиардов рублей, заявил губернатор Андрей Клычков. "В соответствии с моим поручением на регулярной основе осуществляется формирование, сбор и доставка гуманитарных грузов военнослужащим в зону проведения специальной военной операции… Всего в зону специальной военной операции доставлено более 5,5 тысячи тонн гуманитарного груза, орловским бизнесом собрано более 4 миллиардов рублей, направленных на помощь участникам спецоперации. В настоящее время формирование и доставка гуманитарных грузов в зону СВО продолжаются", – сообщил губернатор в ходе своего инвестиционного послания на 2025 год. Клычков отметил, что в формирование отправляемого груза вносят свой вклад муниципальные районы, государственные учреждения, промышленные и сельхозпредприятия, фермеры, малый и средний бизнес, Орловская митрополия, а также ветераны и молодежь. Доставка гуманитарных посылок, по его словам, осуществляется на передовую военным, задействованным в активных боевых действиях, в приграничные районы и госпитали.

https://ria.ru/20241210/svo-1988471043.html

орловская область

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орловская область, андрей клычков, сво