https://ria.ru/20241210/svo-1988471043.html

Субтропические фрукты и сладости отправили к Новому году из Сочи бойцам СВО

Субтропические фрукты и сладости отправили к Новому году из Сочи бойцам СВО - РИА Новости, 10.12.2024

Субтропические фрукты и сладости отправили к Новому году из Сочи бойцам СВО

Жители и предприниматели Лазаревского района Сочи собрали варенье, субтропические фрукты, консервы и сладости для бойцов специальной военной операции, сообщили... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T17:40

2024-12-10T17:40

2024-12-10T19:08

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СОЧИ, 10 дек – РИА Новости. Жители и предприниматели Лазаревского района Сочи собрали варенье, субтропические фрукты, консервы и сладости для бойцов специальной военной операции, сообщили в пресс-службе администрации города. Гуманитарный груз собирали специально к Новому году. "На линию боевого соприкосновения отправлены строительные материалы, мебель, инструменты. Также бойцам в преддверии новогодних праздников жители ТОС "Головинка" и предприниматели Лазаревского района направили партию субтропических фруктов, консервацию, варенье, сладости к чаю – в целом порядка 8 тонн груза", - говорится в Telegram-канале сочинской мэрии. Поясняется, что отправки из Сочи проводят регулярно, по нескольким направлениям, осуществляется доставка грузов для раненых бойцов в госпитали. "Всего с начала спецоперации из Сочи в зону проведения боевых действий, а также в госпитали и мирным жителям новых регионов России направлено свыше полутора тысяч тонн гуманитарной помощи", - сказали в горадминистрации.

https://ria.ru/20241210/gumgruz-1988467891.html

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