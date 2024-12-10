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Субтропические фрукты и сладости отправили к Новому году из Сочи бойцам СВО
Субтропические фрукты и сладости отправили к Новому году из Сочи бойцам СВО - РИА Новости, 10.12.2024
Субтропические фрукты и сладости отправили к Новому году из Сочи бойцам СВО
Жители и предприниматели Лазаревского района Сочи собрали варенье, субтропические фрукты, консервы и сладости для бойцов специальной военной операции, сообщили... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:40
2024-12-10T17:40
2024-12-10T19:08
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СОЧИ, 10 дек – РИА Новости. Жители и предприниматели Лазаревского района Сочи собрали варенье, субтропические фрукты, консервы и сладости для бойцов специальной военной операции, сообщили в пресс-службе администрации города. Гуманитарный груз собирали специально к Новому году. "На линию боевого соприкосновения отправлены строительные материалы, мебель, инструменты. Также бойцам в преддверии новогодних праздников жители ТОС "Головинка" и предприниматели Лазаревского района направили партию субтропических фруктов, консервацию, варенье, сладости к чаю – в целом порядка 8 тонн груза", - говорится в Telegram-канале сочинской мэрии. Поясняется, что отправки из Сочи проводят регулярно, по нескольким направлениям, осуществляется доставка грузов для раненых бойцов в госпитали. "Всего с начала спецоперации из Сочи в зону проведения боевых действий, а также в госпитали и мирным жителям новых регионов России направлено свыше полутора тысяч тонн гуманитарной помощи", - сказали в горадминистрации.
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сочи, россия, сво
Надежные люди, Сочи, Россия, СВО
Субтропические фрукты и сладости отправили к Новому году из Сочи бойцам СВО
Из Сочи бойцам СВО к Новому году отправили фрукты, сладости и другие продукты
СОЧИ, 10 дек – РИА Новости. Жители и предприниматели Лазаревского района Сочи собрали варенье, субтропические фрукты, консервы и сладости для бойцов специальной военной операции, сообщили в пресс-службе администрации города.
Гуманитарный груз собирали специально к Новому году.
"На линию боевого соприкосновения отправлены строительные материалы, мебель, инструменты. Также бойцам в преддверии новогодних праздников жители ТОС "Головинка" и предприниматели Лазаревского района направили партию субтропических фруктов, консервацию, варенье, сладости к чаю – в целом порядка 8 тонн груза", - говорится в Telegram-канале сочинской мэрии.
Поясняется, что отправки из Сочи
проводят регулярно, по нескольким направлениям, осуществляется доставка грузов для раненых бойцов в госпитали. "Всего с начала спецоперации из Сочи в зону проведения боевых действий, а также в госпитали и мирным жителям новых регионов России
направлено свыше полутора тысяч тонн гуманитарной помощи", - сказали в горадминистрации.