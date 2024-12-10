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"Север" поразил бригады теробороны ВСУ в Харьковской области

"Север" поразил бригады теробороны ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 10.12.2024

"Север" поразил бригады теробороны ВСУ в Харьковской области

ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T12:55

2024-12-10T12:55

2024-12-10T12:58

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

россия

волчанск

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988302397.html

харьковская область

россия

волчанск

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харьковская область, вооруженные силы украины, россия, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф)