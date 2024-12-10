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"Север" поразил бригады теробороны ВСУ в Харьковской области
"Север" поразил бригады теробороны ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 10.12.2024
"Север" поразил бригады теробороны ВСУ в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:55
2024-12-10T12:55
2024-12-10T12:58
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
волчанск
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.
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харьковская область, вооруженные силы украины, россия, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Волчанск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Север" поразил бригады теробороны ВСУ в Харьковской области
Подразделения "Севера" поразили теробороны ВСУ вблизи Липцов и Волчанска