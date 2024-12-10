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Группировка "Запад" отразила 14 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 10.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:54 10.12.2024 (обновлено: 13:07 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/svo-1988365495.html
Группировка "Запад" отразила 14 контратак ВСУ за сутки
Группировка "Запад" отразила 14 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 10.12.2024
Группировка "Запад" отразила 14 контратак ВСУ за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:54
2024-12-10T13:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также отразила 14 контратак, потери противника составили до 530 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Редкодуб, Купянск Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили 14 контратак штурмовых подразделений ВСУ."Противник потерял до 530 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, две 155 мм гаубицы, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122 мм гаубицы Д-30 и два 105 мм орудия. Уничтожены склад с боеприпасами и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка "Запад" отразила 14 контратак ВСУ за сутки

Минобороны: группировка "Запад" отразила 14 контратак ВСУ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М "Малка" в зоне СВО
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также отразила 14 контратак, потери противника составили до 530 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Редкодуб, Купянск Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они отразили 14 контратак штурмовых подразделений ВСУ.
"Противник потерял до 530 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, две 155 мм гаубицы, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122 мм гаубицы Д-30 и два 105 мм орудия. Уничтожены склад с боеприпасами и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в Минобороны РФ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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