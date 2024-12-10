https://ria.ru/20241210/svo-1988365495.html

Группировка "Запад" отразила 14 контратак ВСУ за сутки

Группировка "Запад" отразила 14 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 10.12.2024

Группировка "Запад" отразила 14 контратак ВСУ за сутки

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T12:54

2024-12-10T12:54

2024-12-10T13:07

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также отразила 14 контратак, потери противника составили до 530 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Редкодуб, Купянск Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили 14 контратак штурмовых подразделений ВСУ."Противник потерял до 530 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, две 155 мм гаубицы, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122 мм гаубицы Д-30 и два 105 мм орудия. Уничтожены склад с боеприпасами и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность