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Песков рассказал, когда закончится СВО - РИА Новости, 10.12.2024
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12:18 10.12.2024 (обновлено: 12:20 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/svo-1988356239.html
Песков рассказал, когда закончится СВО
Песков рассказал, когда закончится СВО - РИА Новости, 10.12.2024
Песков рассказал, когда закончится СВО
Специальная военная операция России на Украине закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным, заявил... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:18
2024-12-10T12:20
украина
россия
дмитрий песков
сергей нарышкин
владимир путин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей спецоперации, украинская армия оказалась на грани развала, а режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность."Специальная военная операция закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и верховным главнокомандующим", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следует ли из заявления Нарышкина, что СВО скоро может закончиться.
https://ria.ru/20241209/ukraina-1988104410.html
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украина, россия, дмитрий песков, сергей нарышкин, владимир путин
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Сергей Нарышкин, Владимир Путин
Песков рассказал, когда закончится СВО

Песков заявил, что СВО закончится, когда будут достигнуты поставленные цели

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей спецоперации, украинская армия оказалась на грани развала, а режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность.
"Специальная военная операция закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и верховным главнокомандующим", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следует ли из заявления Нарышкина, что СВО скоро может закончиться.
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УкраинаРоссияДмитрий ПесковСергей НарышкинВладимир Путин
 
 
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