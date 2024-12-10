https://ria.ru/20241210/svo-1988356239.html

Песков рассказал, когда закончится СВО

Песков рассказал, когда закончится СВО - РИА Новости, 10.12.2024

Песков рассказал, когда закончится СВО

Специальная военная операция России на Украине закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным, заявил... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T12:18

2024-12-10T12:18

2024-12-10T12:20

украина

россия

дмитрий песков

сергей нарышкин

владимир путин

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей спецоперации, украинская армия оказалась на грани развала, а режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность."Специальная военная операция закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и верховным главнокомандующим", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следует ли из заявления Нарышкина, что СВО скоро может закончиться.

https://ria.ru/20241209/ukraina-1988104410.html

украина

россия

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украина, россия, дмитрий песков, сергей нарышкин, владимир путин