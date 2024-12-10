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Ишим выполнил заявки своих бойцов - РИА Новости, 10.12.2024
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Надежные люди
 
12:01 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/svo-1988352169.html
Ишим выполнил заявки своих бойцов
Ишим выполнил заявки своих бойцов - РИА Новости, 10.12.2024
Ишим выполнил заявки своих бойцов
Город Ишим Тюменской области по заявкам находящихся в зоне специальной военной операции бойцов отправил на фронт большую партию гуманитарной помощи, в составе... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:01
2024-12-10T12:01
надежные люди
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ТЮМЕНЬ, 10 дек – РИА Новости. Город Ишим Тюменской области по заявкам находящихся в зоне специальной военной операции бойцов отправил на фронт большую партию гуманитарной помощи, в составе которой комплекс радиоэлектронной борьбы, генератор, стройматериалы и многое другое, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия". "Ишим отправил крупную партию гуманитарной помощи землякам-участникам СВО. Церемония прошла в День героев Отечества на территории войсковой части... где базируется... инженерно-саперный полк. Его бойцы на СВО получат… комплекс РЭБ для обнаружения и уничтожения вражеских беспилотников, а также дизельный генератор, строительные материалы и многие другие вещи по заявкам военных", – указано в сообщении. Глава Ишима Федор Шишкин рассказал, что жители постоянно участвуют в сборе гуманитарных грузов. Власти находятся на связи с военными, оперативно реагируют на их заявки. Дорогостоящее оборудование приобрели благодаря предпринимательскому сообществу. В сборе груза участвовали единороссы, ветераны города, образовательные учреждения. Председатель гордумы Алексей Ипатенко отметил, что ишимцы с честью выполняют свой долг, высоко ценят помощь земляков и благодаря такой помощи чувствуют, "что тепло родного дома всегда с ними".
https://ria.ru/20241206/svo-1987715745.html
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единая россия, тюменская область
Надежные люди, Единая Россия, Тюменская область
Ишим выполнил заявки своих бойцов

Тюменский город Ишим выполнил заявки своих бойцов

© Фото : Едина РоссияИшимцы отправили на СВО комплекс РЭБ и оборудование по заявкам бойцов
Ишимцы отправили на СВО комплекс РЭБ и оборудование по заявкам бойцов - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : Едина Россия
Ишимцы отправили на СВО комплекс РЭБ и оборудование по заявкам бойцов
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ТЮМЕНЬ, 10 дек – РИА Новости. Город Ишим Тюменской области по заявкам находящихся в зоне специальной военной операции бойцов отправил на фронт большую партию гуманитарной помощи, в составе которой комплекс радиоэлектронной борьбы, генератор, стройматериалы и многое другое, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".
"Ишим отправил крупную партию гуманитарной помощи землякам-участникам СВО. Церемония прошла в День героев Отечества на территории войсковой части... где базируется... инженерно-саперный полк. Его бойцы на СВО получат… комплекс РЭБ для обнаружения и уничтожения вражеских беспилотников, а также дизельный генератор, строительные материалы и многие другие вещи по заявкам военных", – указано в сообщении.
Глава Ишима Федор Шишкин рассказал, что жители постоянно участвуют в сборе гуманитарных грузов. Власти находятся на связи с военными, оперативно реагируют на их заявки. Дорогостоящее оборудование приобрели благодаря предпринимательскому сообществу. В сборе груза участвовали единороссы, ветераны города, образовательные учреждения.
Председатель гордумы Алексей Ипатенко отметил, что ишимцы с честью выполняют свой долг, высоко ценят помощь земляков и благодаря такой помощи чувствуют, "что тепло родного дома всегда с ними".
Оборудование для радиоэлектронной борьбы, переданное священниками Орловской епархии для служащих медроты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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Надежные людиЕдиная РоссияТюменская область
 
 
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