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В ЛНР рассказали о продвижении российских военных - РИА Новости, 10.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:13 10.12.2024 (обновлено: 08:15 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/svo-1988309701.html
В ЛНР рассказали о продвижении российских военных
В ЛНР рассказали о продвижении российских военных - РИА Новости, 10.12.2024
В ЛНР рассказали о продвижении российских военных
Российские силы продвигаются в районе Макеевки и Невского в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T08:13
2024-12-10T08:15
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Российские силы продвигаются в районе Макеевки и Невского в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После непродолжительной оперативной паузы наши передовые подразделения возобновили освободительные действия в районе Макеевки (ЛНР) и Невского", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что также увеличилось количество ударов по концентрации техники и личного состава ВСУ в Петровском (украинское название - Грековка).
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ЛНР рассказали о продвижении российских военных

Марочко: ВС России продвинулись в районе луганских сел Макеевка и Невское

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Российские силы продвигаются в районе Макеевки и Невского в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"После непродолжительной оперативной паузы наши передовые подразделения возобновили освободительные действия в районе Макеевки (ЛНР) и Невского", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт уточнил, что также увеличилось количество ударов по концентрации техники и личного состава ВСУ в Петровском (украинское название - Грековка).
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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