https://ria.ru/20241210/svo-1988309701.html

В ЛНР рассказали о продвижении российских военных

В ЛНР рассказали о продвижении российских военных - РИА Новости, 10.12.2024

В ЛНР рассказали о продвижении российских военных

Российские силы продвигаются в районе Макеевки и Невского в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T08:13

2024-12-10T08:13

2024-12-10T08:15

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850331630_0:209:3269:2048_1920x0_80_0_0_0a31aeded1d2d734b015228c49f26144.jpg

ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Российские силы продвигаются в районе Макеевки и Невского в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После непродолжительной оперативной паузы наши передовые подразделения возобновили освободительные действия в районе Макеевки (ЛНР) и Невского", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что также увеличилось количество ударов по концентрации техники и личного состава ВСУ в Петровском (украинское название - Грековка).

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность