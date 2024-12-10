https://ria.ru/20241210/sud-1988430510.html

Верховный суд ДНР вынес приговор украинскому шпиону

Верховный суд ДНР вынес приговор украинскому шпиону - РИА Новости, 10.12.2024

Верховный суд ДНР вынес приговор украинскому шпиону

Верховный суд ДНР назначил 11 лет колонии гражданину Украины, шпионившему за российскими войсками в Мариуполе, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:06

2024-12-10T16:06

2024-12-10T16:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР назначил 11 лет колонии гражданину Украины, шпионившему за российскими войсками в Мариуполе, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего гражданина Украины Михаила Каримова. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение боеприпасов)", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что Каримов в Мариуполе с декабря 2022 по июнь 2023 года собирал и передавал в главное управление разведки министерства обороны Украины сведения о местах дислокации и оперативном перемещении военной техники и подразделений Вооруженных сил РФ. "Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных", - отметили в прокуратуре. Он же с марта 2022 по октябрь 2023 года незаконно приобрел боеприпасы, которые хранил по месту своего проживания. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Каримова к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 20 тысяч рублей", - сообщили в прокуратуре.

https://ria.ru/20241210/dnr-1988383396.html

https://ria.ru/20241209/dnr-1988129777.html

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украина, россия, донецкая народная республика