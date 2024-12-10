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Верховный суд ДНР вынес приговор украинскому шпиону - РИА Новости, 10.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 10.12.2024 (обновлено: 16:07 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/sud-1988430510.html
Верховный суд ДНР вынес приговор украинскому шпиону
Верховный суд ДНР вынес приговор украинскому шпиону - РИА Новости, 10.12.2024
Верховный суд ДНР вынес приговор украинскому шпиону
Верховный суд ДНР назначил 11 лет колонии гражданину Украины, шпионившему за российскими войсками в Мариуполе, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:06
2024-12-10T16:07
специальная военная операция на украине
украина
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР назначил 11 лет колонии гражданину Украины, шпионившему за российскими войсками в Мариуполе, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего гражданина Украины Михаила Каримова. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение боеприпасов)", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что Каримов в Мариуполе с декабря 2022 по июнь 2023 года собирал и передавал в главное управление разведки министерства обороны Украины сведения о местах дислокации и оперативном перемещении военной техники и подразделений Вооруженных сил РФ. "Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных", - отметили в прокуратуре. Он же с марта 2022 по октябрь 2023 года незаконно приобрел боеприпасы, которые хранил по месту своего проживания. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Каримова к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 20 тысяч рублей", - сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20241210/dnr-1988383396.html
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украина, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика
Верховный суд ДНР вынес приговор украинскому шпиону

Верховный суд ДНР осудил на 11 лет украинца, шпионившего за ВС РФ в Мариуполе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР назначил 11 лет колонии гражданину Украины, шпионившему за российскими войсками в Мариуполе, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего гражданина Украины Михаила Каримова. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение боеприпасов)", - сообщили в прокуратуре.
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В суде было установлено, что Каримов в Мариуполе с декабря 2022 по июнь 2023 года собирал и передавал в главное управление разведки министерства обороны Украины сведения о местах дислокации и оперативном перемещении военной техники и подразделений Вооруженных сил РФ.
"Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных", - отметили в прокуратуре.
Он же с марта 2022 по октябрь 2023 года незаконно приобрел боеприпасы, которые хранил по месту своего проживания.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Каримова к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 20 тысяч рублей", - сообщили в прокуратуре.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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