https://ria.ru/20241210/stadion-1988337283.html

Бирюков рассказал об энергоснабжении реконструируемого стадиона "Локомотив"

Бирюков рассказал об энергоснабжении реконструируемого стадиона "Локомотив" - РИА Новости, 10.12.2024

Бирюков рассказал об энергоснабжении реконструируемого стадиона "Локомотив"

Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение стадиона "Локомотив", который находится на реконструкции, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T10:48

2024-12-10T10:48

2024-12-10T10:48

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947845661_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_599c2d36290f9c0d1593b157392836d4.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение стадиона "Локомотив", который находится на реконструкции, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году реализуем масштабный проект - подарим новую жизнь спортивному стадиону "Локомотив", на поле которого в советские годы играли ведущие футбольные клубы страны, проводились любительские турниры. По просьбам москвичей восстановим стадион, вернем ему спортивную функцию, в результате он станет новой точкой притяжения для жителей округа", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в рамках проекта энергетики выдали спортивному объекту дополнительные 300 киловатт мощности, теперь совокупная мощность превышает 420 киловатт. "Проложены две кабельные линии 0,4 киловольта общей протяженностью 580 метров, причем треть трассы прошли методом горизонтально-направленного бурения. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. Стадион обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть, в случае возникновения технологического нарушения на одной питающей линии напряжение автоматически будет подано по резервной", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что на стадионе уже обустроили три футбольных поля с подогревом, оборудовали трибуну на 1,2 тысячи зрителей, модернизировали систему освещения, сделали дорожки для бега, спортивную площадку с тренажерами и зоной воркаут. Сохранившиеся на территории здания капитально отремонтировали, в них будут располагаться административно-бытовой комплекс, раздевалки с душевыми и санузлами. Арена была создана еще в довоенные годы, в 2015 году спортивное сооружение законсервировали. В 2023 году стадион перешел в собственность города, после чего было решено провести его комплексную реконструкцию.

https://ria.ru/20241129/lyublino-1986386917.html

https://ria.ru/20240701/lokomotiv-1956554233.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество