СМИ назвали возможную причину убийства главы UnitedHealthcare

Луиджи Манджоне, подозреваемый в убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, мог совершить преступление из-за... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T19:05

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Луиджи Манджоне, подозреваемый в убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, мог совершить преступление из-за перенесенной операции на пояснице, пишет издание New York Times со ссылкой на бывшего одноклассника Манджоне Аарона Крэнстона. Ранее газета New York Post со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Манджоне перед убийством Томпсона написал адресованный "федералам" манифест против "паразитов" в лице лидеров страховой индустрии США. "Члены семьи не получали известий от Манджоне в течение нескольких месяцев после перенесенной им операции на пояснице", - говорится в публикации. Газета New York Post, сославшись на источники, отмечает, что Манджоне мог затаить обиду на руководителя UnitedHealthcare из-за его болезненного опыта взаимодействия с индустрией здравоохранения. В статье также указывается, что он ранее публиковал в соцсетях рентгеновские снимки последствий операции, а его аккаунтом в онлайн-сервисе Goodreads с 2022 по 2023 год в личное хранилище были добавлены пять книг о хронической боли в спине. Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" (deny, defend, depose) и телефон, который, как предполагается, принадлежит преступнику. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. По этим же данным, следователи считают, что в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. В расследовании участвует ФБР.

