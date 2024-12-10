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США провели первый успешный перехват баллистической ракеты
США провели первый успешный перехват баллистической ракеты - РИА Новости, 10.12.2024
США провели первый успешный перехват баллистической ракеты
США во вторник провели первый успешный тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам, говорится в заявлении Пентагона. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T18:06
2024-12-10T18:06
2024-12-10T22:32
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ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. США во вторник провели первый успешный тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам, говорится в заявлении Пентагона. "Агентство по противоракетной обороне в сотрудничестве с партнерами Министерства обороны США впервые успешно провело перехват баллистической ракеты в реальном времени", — говорится в сообщении. Как отмечается, для перехвата была использована американская система противоракетной обороны Aegis, интегрированная с радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска. В ходе испытаний была перехвачена баллистическая ракета средней дальности у побережья острова Гуам.
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в мире, сша, гуам, министерство обороны сша
В мире, США, Гуам, Министерство обороны США
США провели первый успешный перехват баллистической ракеты
Пентагон заявил о первом успешном тестовом перехвате баллистической ракеты