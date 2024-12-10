https://ria.ru/20241210/ssha-1988471872.html

США ввели меры экспортного контроля против четырех российских компаний

США ввели меры экспортного контроля против четырех российских компаний - РИА Новости, 10.12.2024

США ввели меры экспортного контроля против четырех российских компаний

Министерство торговли США ввело меры экспортного контроля против четырех российских компаний из-за их действий вразрез интересам американской национальной... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T17:42

2024-12-10T17:42

2024-12-10T17:53

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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Министерство торговли США ввело меры экспортного контроля против четырех российских компаний из-за их действий вразрез интересам американской национальной безопасности, следует из опубликованного документа ведомства."Правительство США определило, что действия этих организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов", - говорится в публикации.Новые ограничения распространяются на организации ООО "Авиаснаб", акционерное общество "Горизонт", компании NtechLab и "Технологии видеоанализа".

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