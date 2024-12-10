https://ria.ru/20241210/ssha-1988346028.html

В Польше заявили, что США не выйдут из НАТО

В Польше заявили, что США не выйдут из НАТО - РИА Новости, 10.12.2024

В Польше заявили, что США не выйдут из НАТО

США не выйдут из НАТО, будущий президент США Дональд Трамп своими словами лишь хочет мобилизовать союзников, заявил министр национальной обороны республики... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T11:23

2024-12-10T11:23

2024-12-10T11:23

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ВАРШАВА, 10 дек - РИА Новости. США не выйдут из НАТО, будущий президент США Дональд Трамп своими словами лишь хочет мобилизовать союзников, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZET. Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты останутся в НАТО, если другие государства-члены альянса смогут поддерживать уровень взносов в организацию и "будут платить по счетам". "Нет", - ответил Косиняк-Камыш, отвечая на вопрос, реален ли выход США из НАТО. По его мнению, слова Трампа "преследуют важную цель" и служат для того, "чтобы мобилизовать тех, кто не выполняет условий, на которые мы договорились, то есть минимум 2%" оборонных расходов на национальном уровне. При этом польский министр заявил, что оборонные расходы на уровне 2% лишь гарантируют "вход на переговоры" с администрацией США. "Всем странам нужно выразительно сказать, и я это делал: 2% - это плата за вход, которую надо заплатить для того, чтобы сесть за стол с новой администрацией Дональда Трампа. Это не цель, это только вход. Платишь 2% на вооружение на безопасность и тогда начинаешь разговор о 2,5%, о 3% и более", - сказал он.

https://ria.ru/20241208/tramp-1988025679.html

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в мире, сша, дональд трамп, нато, польша