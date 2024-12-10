https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988366961.html
ВСУ потеряли до 25 боевиков в зоне действий бойцов "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 25 боевиков в зоне действий бойцов "Днепра" за сутки - РИА Новости, 10.12.2024
ВСУ потеряли до 25 боевиков в зоне действий бойцов "Днепра" за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери которых составили до 25 военных, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:59
2024-12-10T12:59
2024-12-10T13:09
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери которых составили до 25 военных, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Днепровское, Антоновка Херсонской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, два автомобиля и 152 мм орудие Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсон, Безопасность
ВСУ потеряли до 25 боевиков в зоне действий бойцов "Днепра" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 25 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки