https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988318235.html

Россия близка к достижению целей спецоперации, заявил Нарышкин

Россия близка к достижению целей спецоперации, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.12.2024

Россия близка к достижению целей спецоперации, заявил Нарышкин

Россия близка к достижению целей спецоперации, украинская армия оказалась на грани развала, а режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность, заявил... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T09:21

2024-12-10T09:21

2024-12-10T11:45

специальная военная операция на украине

россия

владимир зеленский

сергей нарышкин

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Россия близка к достижению целей спецоперации, украинская армия оказалась на грани развала, а режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью журналу "Разведчик". "На фронте ситуация не в пользу Киева. <...> Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность", — сказал директор СВР.Он отметил, что постсоветское пространство остается приоритетным направлением атак со стороны спецслужб США и Великобритании. Так, по имеющейся у разведки информации, Запад поставил перед собой задачу разорвать не только экономические, политические, но и исторические и гуманитарные связи между странами, указал Нарышкин."Такой подход вытекает из известной максимы англосаксов "Кто управляет Евразией, тот владеет миром". Хотя "управлять" для них означает "разделять", "сеять хаос", а потом предлагать себя обескровленным народам в качестве "беспристрастных гарантов безопасности", — продолжил глава СВР.Ситуация на Украине наглядно продемонстрировала, как это происходит на самом деле, отметил руководитель разведслужбы.

https://ria.ru/20241126/ukraina-1985767853.html

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россия, владимир зеленский, сергей нарышкин, вооруженные силы украины, безопасность, украина