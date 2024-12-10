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Россия близка к достижению целей спецоперации, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:21 10.12.2024 (обновлено: 11:45 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988318235.html
Россия близка к достижению целей спецоперации, заявил Нарышкин
Россия близка к достижению целей спецоперации, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.12.2024
Россия близка к достижению целей спецоперации, заявил Нарышкин
Россия близка к достижению целей спецоперации, украинская армия оказалась на грани развала, а режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность, заявил... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T09:21
2024-12-10T11:45
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
сергей нарышкин
вооруженные силы украины
безопасность
украина
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Россия близка к достижению целей спецоперации, украинская армия оказалась на грани развала, а режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью журналу "Разведчик". "На фронте ситуация не в пользу Киева. &lt;...&gt; Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность", — сказал директор СВР.Он отметил, что постсоветское пространство остается приоритетным направлением атак со стороны спецслужб США и Великобритании. Так, по имеющейся у разведки информации, Запад поставил перед собой задачу разорвать не только экономические, политические, но и исторические и гуманитарные связи между странами, указал Нарышкин."Такой подход вытекает из известной максимы англосаксов "Кто управляет Евразией, тот владеет миром". Хотя "управлять" для них означает "разделять", "сеять хаос", а потом предлагать себя обескровленным народам в качестве "беспристрастных гарантов безопасности", — продолжил глава СВР.Ситуация на Украине наглядно продемонстрировала, как это происходит на самом деле, отметил руководитель разведслужбы.
https://ria.ru/20241126/ukraina-1985767853.html
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россия, владимир зеленский, сергей нарышкин, вооруженные силы украины, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Нарышкин, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина
Россия близка к достижению целей спецоперации, заявил Нарышкин

Нарышкин: Россия близка к достижению целей СВО, ВСУ находятся на грани развала

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Россия близка к достижению целей спецоперации, украинская армия оказалась на грани развала, а режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью журналу "Разведчик".
"На фронте ситуация не в пользу Киева. <...> Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность", — сказал директор СВР.
Он отметил, что постсоветское пространство остается приоритетным направлением атак со стороны спецслужб США и Великобритании. Так, по имеющейся у разведки информации, Запад поставил перед собой задачу разорвать не только экономические, политические, но и исторические и гуманитарные связи между странами, указал Нарышкин.
"Такой подход вытекает из известной максимы англосаксов "Кто управляет Евразией, тот владеет миром". Хотя "управлять" для них означает "разделять", "сеять хаос", а потом предлагать себя обескровленным народам в качестве "беспристрастных гарантов безопасности", — продолжил глава СВР.
Ситуация на Украине наглядно продемонстрировала, как это происходит на самом деле, отметил руководитель разведслужбы.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийСергей НарышкинВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраина
 
 
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