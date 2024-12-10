Рейтинг@Mail.ru
ВС России улучшили положение на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988306543.html
ВС России улучшили положение на Купянском направлении, заявил Марочко
ВС России улучшили положение на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 10.12.2024
ВС России улучшили положение на Купянском направлении, заявил Марочко
Российская армия улучшила тактическое положение на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T07:07
2024-12-10T07:07
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456786_0:355:3009:2048_1920x0_80_0_0_a56bd21a1e8f7f48c500683f8f39fefd.jpg
ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Российская армия улучшила тактическое положение на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Ослабление некоторых участков противника позволило ВС РФ занять более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Лозовая и Зеленый Гай", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что украинскому командованию для стабилизации ситуации пришлось дополнительно выделять резервы на купянское направление, которые предусматривались для восполнения потерь на других участках. Эксперт отметил, что за истекшие сутки российские подразделения наносили удары по позициям украинских боевиков в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Песчаное, Глушковка, Загрызово, Лозовая, Зеленый Гай, Копанки и Надия. Противник понес потери как в живой силе, так и в технике.
https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988302204.html
https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987447881.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456786_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_573e5dffcc3a83467ea4a552d722a571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России улучшили положение на Купянском направлении, заявил Марочко

Марочко: ВС России заняли более выгодные позиции на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Российская армия улучшила тактическое положение на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Ослабление некоторых участков противника позволило ВС РФ занять более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Лозовая и Зеленый Гай", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Боевая работа экипажа танка Т-72Б3 - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Российские танкисты уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
Вчера, 05:19
Марочко добавил, что украинскому командованию для стабилизации ситуации пришлось дополнительно выделять резервы на купянское направление, которые предусматривались для восполнения потерь на других участках.
Эксперт отметил, что за истекшие сутки российские подразделения наносили удары по позициям украинских боевиков в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Песчаное, Глушковка, Загрызово, Лозовая, Зеленый Гай, Копанки и Надия. Противник понес потери как в живой силе, так и в технике.
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Купянске, заявил Марочко
5 декабря, 07:08
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала