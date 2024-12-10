https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988306543.html
ВС России улучшили положение на Купянском направлении, заявил Марочко
ВС России улучшили положение на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 10.12.2024
ВС России улучшили положение на Купянском направлении, заявил Марочко
Российская армия улучшила тактическое положение на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T07:07
2024-12-10T07:07
2024-12-10T07:07
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Российская армия улучшила тактическое положение на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Ослабление некоторых участков противника позволило ВС РФ занять более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Лозовая и Зеленый Гай", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что украинскому командованию для стабилизации ситуации пришлось дополнительно выделять резервы на купянское направление, которые предусматривались для восполнения потерь на других участках. Эксперт отметил, что за истекшие сутки российские подразделения наносили удары по позициям украинских боевиков в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Песчаное, Глушковка, Загрызово, Лозовая, Зеленый Гай, Копанки и Надия. Противник понес потери как в живой силе, так и в технике.
https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988302204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России улучшили положение на Купянском направлении, заявил Марочко
Марочко: ВС России заняли более выгодные позиции на Купянском направлении