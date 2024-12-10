https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988301684.html

Российские артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024

Российские артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Расчет 152-миллиметрового орудия 2А36 "Гиацинт-Б" морской пехоты из состава российской группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T05:11

2024-12-10T05:11

2024-12-10T08:37

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 10 дек - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия 2А36 "Гиацинт-Б" морской пехоты из состава российской группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками (БПЛА) противника на каховском направлении на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА выявил пункт управления БПЛА ВСУ, который был оборудован в заброшенном доме. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Личный состав пушки "Гиацинт-Б" точным попаданием уничтожил заброшенный дом, в котором был развернут пункт управления БПЛА ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут от получения координат цели до выстрела. Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодки противника на правом берегу Днепра.

https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988299243.html

https://ria.ru/20241209/svo-1988124787.html

херсонская область

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Уничтожение украинского пункта управления дронами на правом берегу Днепра Минобороны показало, как расчет "Гиацинта-Б" морпехов из группировки войск "Днепр" уничтожил украинский пункт управления дронами на каховском направлении на правом берегу Днепра. 2024-12-10T05:11 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность