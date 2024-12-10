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Российские артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024
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05:11 10.12.2024 (обновлено: 08:37 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988301684.html
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Расчет 152-миллиметрового орудия 2А36 "Гиацинт-Б" морской пехоты из состава российской группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T05:11
2024-12-10T08:37
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 10 дек - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия 2А36 "Гиацинт-Б" морской пехоты из состава российской группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками (БПЛА) противника на каховском направлении на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА выявил пункт управления БПЛА ВСУ, который был оборудован в заброшенном доме. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Личный состав пушки "Гиацинт-Б" точным попаданием уничтожил заброшенный дом, в котором был развернут пункт управления БПЛА ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут от получения координат цели до выстрела. Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодки противника на правом берегу Днепра.
https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988299243.html
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Уничтожение украинского пункта управления дронами на правом берегу Днепра
Минобороны показало, как расчет "Гиацинта-Б" морпехов из группировки войск "Днепр" уничтожил украинский пункт управления дронами на каховском направлении на правом берегу Днепра.
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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Расчет "Гиацинта-Б" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

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ГЕНИЧЕСК, 10 дек - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия 2А36 "Гиацинт-Б" морской пехоты из состава российской группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками (БПЛА) противника на каховском направлении на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА выявил пункт управления БПЛА ВСУ, который был оборудован в заброшенном доме. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Личный состав пушки "Гиацинт-Б" точным попаданием уничтожил заброшенный дом, в котором был развернут пункт управления БПЛА ВСУ", - сообщили в военном ведомстве.
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Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут от получения координат цели до выстрела.
Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодки противника на правом берегу Днепра.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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