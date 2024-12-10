https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988301470.html

Российские саперы уничтожили около 500 мин в Селидово

Российские саперы уничтожили около 500 мин в Селидово - РИА Новости, 10.12.2024

Российские саперы уничтожили около 500 мин в Селидово

Российские саперы уничтожили уже около 500 мин в городе Селидово в ДНР, при этом ВСУ продолжают минировать дороги с помощью беспилотников, сообщили в Минобороны РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T05:07

2024-12-10T05:07

2024-12-10T05:07

специальная военная операция на украине

селидово

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские саперы уничтожили уже около 500 мин в городе Селидово в ДНР, при этом ВСУ продолжают минировать дороги с помощью беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, инженеры группировки войск "Центр" осуществляют разминирование населенного пункта Селидово ДНР от взрывоопасных предметов. "Обнаружен схрон с беспилотными летательными (аппаратами - ред.), там, соответственно, боеприпасы для использования. Будут уничтожены все. Здесь уже уничтожено порядка 500, наверное, таких мин", - сказал командир группы разминирования Игорь. По словам саперов, украинские войска, несмотря на то что формирования ВСУ были отброшены от Селидово на значительное расстояние, продолжают дистанционно минировать дороги и подъездные пути, сбрасывая противотанковые и противопехотные мины с промышленных беспилотников на территорию города в ночное время. Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль города Селидово в ДНР 29 октября.

https://ria.ru/20241205/sapery-1987428950.html

https://ria.ru/20241102/ochevidets-1981461493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

селидово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность