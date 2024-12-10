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Российские саперы уничтожили около 500 мин в Селидово
Российские саперы уничтожили около 500 мин в Селидово - РИА Новости, 10.12.2024
Российские саперы уничтожили около 500 мин в Селидово
Российские саперы уничтожили уже около 500 мин в городе Селидово в ДНР, при этом ВСУ продолжают минировать дороги с помощью беспилотников, сообщили в Минобороны РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T05:07
2024-12-10T05:07
2024-12-10T05:07
специальная военная операция на украине
селидово
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские саперы уничтожили уже около 500 мин в городе Селидово в ДНР, при этом ВСУ продолжают минировать дороги с помощью беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, инженеры группировки войск "Центр" осуществляют разминирование населенного пункта Селидово ДНР от взрывоопасных предметов. "Обнаружен схрон с беспилотными летательными (аппаратами - ред.), там, соответственно, боеприпасы для использования. Будут уничтожены все. Здесь уже уничтожено порядка 500, наверное, таких мин", - сказал командир группы разминирования Игорь. По словам саперов, украинские войска, несмотря на то что формирования ВСУ были отброшены от Селидово на значительное расстояние, продолжают дистанционно минировать дороги и подъездные пути, сбрасывая противотанковые и противопехотные мины с промышленных беспилотников на территорию города в ночное время. Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль города Селидово в ДНР 29 октября.
https://ria.ru/20241205/sapery-1987428950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
селидово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские саперы уничтожили около 500 мин в Селидово
Российские саперы группировки "Центр" уничтожили 500 мин в городе Селидово в ДНР