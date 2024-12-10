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Российские саперы уничтожили около 500 мин в Селидово - РИА Новости, 10.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988301470.html
Российские саперы уничтожили около 500 мин в Селидово
Российские саперы уничтожили около 500 мин в Селидово - РИА Новости, 10.12.2024
Российские саперы уничтожили около 500 мин в Селидово
Российские саперы уничтожили уже около 500 мин в городе Селидово в ДНР, при этом ВСУ продолжают минировать дороги с помощью беспилотников, сообщили в Минобороны РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T05:07
2024-12-10T05:07
специальная военная операция на украине
селидово
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские саперы уничтожили уже около 500 мин в городе Селидово в ДНР, при этом ВСУ продолжают минировать дороги с помощью беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, инженеры группировки войск "Центр" осуществляют разминирование населенного пункта Селидово ДНР от взрывоопасных предметов. "Обнаружен схрон с беспилотными летательными (аппаратами - ред.), там, соответственно, боеприпасы для использования. Будут уничтожены все. Здесь уже уничтожено порядка 500, наверное, таких мин", - сказал командир группы разминирования Игорь. По словам саперов, украинские войска, несмотря на то что формирования ВСУ были отброшены от Селидово на значительное расстояние, продолжают дистанционно минировать дороги и подъездные пути, сбрасывая противотанковые и противопехотные мины с промышленных беспилотников на территорию города в ночное время. Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль города Селидово в ДНР 29 октября.
https://ria.ru/20241205/sapery-1987428950.html
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селидово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские саперы уничтожили около 500 мин в Селидово

Российские саперы группировки "Центр" уничтожили 500 мин в городе Селидово в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие инженерно-саперного полка
Военнослужащие инженерно-саперного полка - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие инженерно-саперного полка. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские саперы уничтожили уже около 500 мин в городе Селидово в ДНР, при этом ВСУ продолжают минировать дороги с помощью беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, инженеры группировки войск "Центр" осуществляют разминирование населенного пункта Селидово ДНР от взрывоопасных предметов.
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"Обнаружен схрон с беспилотными летательными (аппаратами - ред.), там, соответственно, боеприпасы для использования. Будут уничтожены все. Здесь уже уничтожено порядка 500, наверное, таких мин", - сказал командир группы разминирования Игорь.
По словам саперов, украинские войска, несмотря на то что формирования ВСУ были отброшены от Селидово на значительное расстояние, продолжают дистанционно минировать дороги и подъездные пути, сбрасывая противотанковые и противопехотные мины с промышленных беспилотников на территорию города в ночное время.
Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль города Селидово в ДНР 29 октября.
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Специальная военная операция на УкраинеСелидовоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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